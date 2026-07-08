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Головна Одеса Одесу завтра накриють грози та шквали: температура моря

Одесу завтра накриють грози та шквали: температура моря

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 18:13
Прогноз погоди для Одещини на 9 липня: грози і шквали
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещину 9 липня очікується нестійка погода. Вночі в області та в Одесі прогнозують грози, сильні пориви вітру, а місцями й град. Водночас у регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності через негоду. Також синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Нічна негода

За прогнозом синоптиків, уночі 9 липня в Одеській області місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Під час негоди можливі шквали швидкістю 15–17 м/с, а в окремих районах очікується град.

В Одесі також прогнозують нічну грозу та сильні пориви вітру до 15–17 м/с. Через це в області оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий).

Погода вдень

Удень істотних опадів не очікується. Вітер буде північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 13...18 градусів, удень — 23...28 градусів. В Одесі вночі прогнозують 16...18 градусів, удень — 24...26 градусів. Температура морської води сягатиме 18...19 градусів.

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Пожежна небезпека

9 липня в Одеській області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Найвищий ризик виникнення та швидкого поширення пожеж прогнозують у районах Любашівки, Затишшя, Роздільної, Сербки та Чорноморська.

В Одесі, Білгороді-Дністровському та Вилковому очікується високий рівень пожежної небезпеки. У Сараті та Болграді ризик буде низьким, а в Ізмаїлі — середнім. Синоптики закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і не залишати відкритий вогонь без нагляду, адже навіть невелика іскра може спричинити масштабну пожежу.

Як повыдомляли Новини.LIVE, висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE писали про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Одеса прогноз погоди температура повітря
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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