Погода в Одесі та на Одещині: температура моря сягнула +23 °C

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 6 липня, на Одещині переважатиме тепла літня погода без істотних опадів. Чорне море біля узбережжя залишатиметься добре прогрітим — температура води сягне +23 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 6 липня

В Одесі прогнозують мінливу погоду без істотних опадів. Вітер буде західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17...+19 °C, вдень — +26...+28 °C. Морська вода біля узбережжя прогріється до +22...+23 °C.

Погода по Одещині 6 липня

По області також очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Уночі температура повітря становитиме +14...+19 °C, удень — +25...+30 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

Погода на узбережжі

Уздовж узбережжя Одещини вітер буде південно-західним, 6-11 м/с. Місцями можливі короткочасний дощ і гроза, однак синоптики оцінюють погодні умови як безпечні. Очікується легке хвилювання моря, а рівень Чорного моря вздовж узбережжя залишатиметься в межах безпечних показників.

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За прогнозом синоптиків, найближчі п'ять діб погодні умови на Одещині формуватимуться під впливом циклону ZOE та області високого тиску IMMANUEL.

Температура на Одещині у найближчі дні. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Через це температура повітря поступово знизиться до +21...+26 °C, а морська вода охолоне до +19...+21 °C. Уже 7 та 8 липня в регіоні знову очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, місцями буде поривчастим. Хвилювання моря після суботи стане легким, без небезпечних явищ.

Аномальна спека в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Окрім цього, варто додати, що на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. Винайняти однокімнатну квартиру зараз коштує 13 тисяч гривень. Вартість оренди двокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири здають у середньому за 25 тисяч гривень на місяць. Так, на оренду квартири у житловому комплексі "Восьма Перлина", що розташований за кілька хвилин від Аркадії, у туристки пішло 26 600 гривень за два тижні.