Одещину накриють грози та сильний вітер 4 липня: температура води

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 4 липня, в Одесі синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами, а також сильний північно-західний вітер із поривами до 17 м/с. Водночас температура морської води залишиться комфортною для купання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 4 липня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Уночі та вранці пройде короткочасний дощ із грозою, вдень істотних опадів не прогнозують.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі +19...+21 °C, вдень +26...+28 °C.

Температура морської води біля узбережжя становитиме +23...+24 °C.

Погода по Одеській області та узбережжю

По Одеській області також очікується мінлива хмарність. Уночі та вранці місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень істотних опадів не передбачається.

Температура повітря становитиме:

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вночі +16...+21 °C;

вдень + 25...+30 °C.

На узбережжі прогнозують північно-західний вітер 12-17 м/с та помірне хвилювання моря. Рівень моря залишатиметься безпечним, а температура води — +23...+24 °C.

Штормове попередження

Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпечності. Протягом доби 4 липня в Одесі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-17 м/с, а вночі та вранці — грози.

Попередження про грозу в Одесі. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Під час негоди жителям рекомендують бути обережними, не залишати автомобілі під деревами та уникати перебування поблизу рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Пожежна небезпека

Попри дощі, 4 липня на більшій частині Одеської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозом синоптиків, погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах у разі появи відкритого вогню.

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Водночас за даними метеорологів, найвищий рівень пожежної небезпеки прогнозують для Одеси, Чорноморська, Роздільної, Сербки, Затишшя, Любашівки та Вилкового. Високий рівень зберігатиметься в районі Білгорода-Дністровського та Сарати, середній — в Ізмаїлі, а найнижчий — у Болграді.

Аномальна спека в Одесі

Останніми днями через аномальне тепло в Україні одесити ділилися своїми лайфхаками, як пережити спеку. Хтось обирає кондиціонер і прохолодні приміщення, хтось більше п'є води чи змінює харчування, а дехто просто намагається не виходити з дому в розпал дня.

Раніше Новини.LIVE писали, що через аномальну спеку в Одесі та області діють екстренні відключення світла. Мешканців закликають ощадливо користуватися електроприборами.

Також Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.