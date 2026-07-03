Одещину накриють грози та сильний вітер 4 липня: температура води

Сильний вітер та грози в Одесі завтра: температура води у морі
У суботу, 4 липня, в Одесі синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами, а також сильний північно-західний вітер із поривами до 17 м/с. Водночас температура морської води залишиться комфортною для купання.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 4 липня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Уночі та вранці пройде короткочасний дощ із грозою, вдень істотних опадів не прогнозують.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-17 м/с.
- Температура вночі +19...+21 °C, вдень +26...+28 °C.
- Температура морської води біля узбережжя становитиме +23...+24 °C.
Погода по Одеській області та узбережжю
По Одеській області також очікується мінлива хмарність. Уночі та вранці місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень істотних опадів не передбачається.
Температура повітря становитиме:
- вночі +16...+21 °C;
- вдень + 25...+30 °C.
На узбережжі прогнозують північно-західний вітер 12-17 м/с та помірне хвилювання моря. Рівень моря залишатиметься безпечним, а температура води — +23...+24 °C.
Штормове попередження
Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпечності. Протягом доби 4 липня в Одесі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-17 м/с, а вночі та вранці — грози.
Під час негоди жителям рекомендують бути обережними, не залишати автомобілі під деревами та уникати перебування поблизу рекламних конструкцій і ліній електропередач.
Пожежна небезпека
Попри дощі, 4 липня на більшій частині Одеської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозом синоптиків, погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах у разі появи відкритого вогню.
Водночас за даними метеорологів, найвищий рівень пожежної небезпеки прогнозують для Одеси, Чорноморська, Роздільної, Сербки, Затишшя, Любашівки та Вилкового. Високий рівень зберігатиметься в районі Білгорода-Дністровського та Сарати, середній — в Ізмаїлі, а найнижчий — у Болграді.
Аномальна спека в Одесі
Останніми днями через аномальне тепло в Україні одесити ділилися своїми лайфхаками, як пережити спеку. Хтось обирає кондиціонер і прохолодні приміщення, хтось більше п'є води чи змінює харчування, а дехто просто намагається не виходити з дому в розпал дня.
Раніше Новини.LIVE писали, що через аномальну спеку в Одесі та області діють екстренні відключення світла. Мешканців закликають ощадливо користуватися електроприборами.
Також Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.