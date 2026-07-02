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Головна Одеса Одесу накриє гроза на шквальний вітер: температура моря

Одесу накриє гроза на шквальний вітер: температура моря

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 18:33
Погода в Одесі 3 липня: грози, шквали та спека до +34
Люди на пляжв під час грози. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещину 3 липня прийдуть грози, а місцями очікуються сильні пориви вітру. Попри короткочасні дощі, спека не відступить — температура повітря підніметься до +34 °C. Водночас у більшості районів області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають бути обережними під час негоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

У четвер, 3 липня, в Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Під час грози в другій половині дня можливі шквали швидкістю 15–20 м/с. Через це в області оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18...+23 °C, удень — +29...+34 °C. На автошляхах області видимість залишатиметься доброю.

Прогноз в Одесі

В Одесі також очікується мінлива хмарність. Уночі буде без істотних опадів, а вдень прогнозують короткочасний дощ і грозу. Температура повітря вночі становитиме +21...+23 °C, удень — +29...+31 °C. Морська вода прогріється до +23...+24 °C.

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Пожежна небезпека

Попри прогнозовані дощі, 3 липня в більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише в Болграді та Ізмаїлі прогнозують середній рівень. Синоптики наголошують, що погодні умови й надалі сприятимуть виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах. Тому жителів області просять не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і не залишати відкритий вогонь без нагляду.

Як повыдомляли Новини.LIVE через аномальну спеку в Одесі та області можуть діяти графіки відключення світла. Мешканців закликають ощадливо користуватися електроприборами.

Також Новини.LIVE писали, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Одеса прогноз погоди Шторм-Одеса
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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