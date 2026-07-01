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Головна Одеса Одесу чекає ще один день спеки: температура моря та повітря

Одесу чекає ще один день спеки: температура моря та повітря

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 18:27
Море біля Одеси прогрілося до +24°C: прогноз погоди на 2 липня
Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 2 липня, морська вода біля узбережжя Одеси прогріється до +23...+24 °C. Водночас у місті та області збережеться спекотна погода, а синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Одесу чекає ще один день спеки: температура моря та повітря - фото 1
Допис Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Фото: скриншот з facebook

Погода в Одесі 2 липня

За прогнозом синоптиків, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-східним, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +22...+24 °C, удень — +29...+31 °C. Температура морської води біля узбережжя сягатиме +23...+24 °C.

Погода в Одеській області

По області також прогнозують мінливу хмарність. У південних районах вдень можливі короткочасний дощ і гроза, тоді як на решті території істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +19...+24 °C, удень — +29...+34 °C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах буде доброю.

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Погода на узбережжі Одещини

Уздовж узбережжя Одещини прогнозують суху погоду без опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Море буде зі слабким хвилюванням, а його рівень залишатиметься в межах безпечних значень. Температура повітря становитиме +20...+25 °C вночі та +28...+33 °C вдень, морська вода прогріється до +23...+24 °C.

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Пожежна небезпека

Синоптики попереджають, що 2 липня на території всієї Одеської області очікується надзвичайний (V клас) рівень пожежної небезпеки.

Одесу чекає ще один день спеки: температура моря та повітря - фото 2
Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Такі погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах за наявності навіть незначного джерела займання. Жителів і гостей регіону закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і дотримуватися правил пожежної безпеки.

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Кліматичні дані за червень

За даними синоптиків, червень 2026 року на Одещині видався теплішим за кліматичну норму. Середньомісячна температура повітря становила +21...+22 °C, що приблизно на 1 °C вище за середні багаторічні показники.

Найспекотнішими були останні дні місяця, коли температура повітря місцями сягала +36...+39 °C, а поверхня ґрунту прогрівалася до +65...+69 °C.

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Водночас у більшості районів області випало лише 19-61% від місячної норми опадів. 

Як врятувалися від спеки

Одесити поділилися своїми лайфхаками, як пережити спеку. Хтось обирає кондиціонер і прохолодні приміщення, хтось більше п'є води чи змінює харчування, а дехто просто намагається не виходити з дому в розпал дня.

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Раніше Новини.LIVE писали, що через аномальну спеку в Одесі та області вже другий день діють графіки відключення світла. Мешканців закликають ощадливо користуватися електроприборами.

Також Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

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Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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