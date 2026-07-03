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Главная Одесса Сильный ветер и грозы в Одессе завтра: температура воды в море

Сильный ветер и грозы в Одессе завтра: температура воды в море

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 18:19
4 июля в Одесской области ожидаются грозы и сильный ветер: температура воды
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 4 июля, в Одессе синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а также сильный северо-западный ветер с порывами до 17 м/с. При этом температура морской воды останется комфортной для купания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 4 июля

В Одессе ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдет кратковременный дождь с грозой, днем существенных осадков не прогнозируется.

  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +19...+21 °C, днём +26...+28 °C.
  • Температура морской воды у побережья составит +23...+24 °C.

Погода в Одесской области и на побережье

В Одесской области также ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днём существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха составит:

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  • ночью +16...+21 °C;
  • днём +25...+30 °C.

На побережье прогнозируется северо-западный ветер 12-17 м/с и умеренное волнение моря. Уровень моря останется безопасным, а температура воды — +23...+24 °C.

Штормовое предупреждение

Синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. В течение суток 4 июля в Одессе и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с, а ночью и утром — грозы.

Сильний вітер та грози в Одесі завтра: температура води у морі - фото 1
Предупреждение о грозе в Одессе. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Во время непогоды жителям рекомендуется быть осторожными, не оставлять автомобили под деревьями и избегать пребывания вблизи рекламных конструкций и линий электропередач.

Пожарная опасность

Несмотря на дожди, 4 июля на большей части Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. По прогнозу синоптиков, погодные условия будут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах в случае появления открытого огня.

Сильний вітер та грози в Одесі завтра: температура води у морі - фото 2
Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

В то же время, по данным метеорологов, самый высокий уровень пожарной опасности прогнозируется для Одессы, Черноморска, Раздельной, Сербки, Затишья, Любашовки и Вилкового. Высокий уровень сохранится в районе Белгорода-Днестровского и Сараты, средний — в Измаиле, а самый низкий — в Болграде.

Аномальная жара в Одессе

В последние дни из-за аномальной жары в Украине одесситы делились своими лайфхаками, как пережить жару. Кто-то выбирает кондиционер и прохладные помещения, кто-то пьет больше воды или меняет рацион, а кто-то просто старается не выходить из дома в самый жаркий час дня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за аномальной жары в Одессе и области действуют экстренные отключения света. Жителей призывают экономно пользоваться электроприборами.

Также Новини.LIVE сообщали о том, во сколько обойдется отдых для семьи с ребенком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли проезд, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Черное море Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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