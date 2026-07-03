астина Одеси 3 липня залишилася без світла та води

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У п'ятницю, 3 липня, частина жителів Одеси зіткнулася з перебоями в електроенергетиці та водопостачанні. Енергетики застосували екстрені відключення через значне навантаження на мережу, а "Інфоксводоканал" проведе аварійні ремонтні роботи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду та філію "Інфоксводоканал".

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Екстренні відключення світла в Одесі

За інформацією одеської міськради, через аномальну спеку в області різко зросло споживання електроенергії. Водночас обладнання, пошкоджене внаслідок попередніх російських атак, поки не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

Саме тому для запобігання аваріям енергетики змушені застосовувати екстрені відключення електропостачання. Крім цього, фахівці компанії продовжують виконувати планові та аварійні ремонти мереж.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

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сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Відсутність води в Одесі

Також сьогодні до 21:30 через аварійні ремонтні роботи на водопровідних мережах буде тимчасово припинено водопостачання в частині Пересипського району. Без води залишаться будинки за адресами:

вул. Ярослава Баїса: 1, 1-А, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11-А;

вул. Семена Палія: 21, 109, 109/1, 109/2, 109/3, 109-А, 113-Д, 119, 121.

Крім того перебої з водою спостерігаються і на наступних вулицях:

4-й Чорноморський провулок (частково);

проспект Князя Володимира Великого, 126–138;

вулиця 28-ї Бригади, 2–2А, 29–31;

вулиця Віталія Блажка, 6;

вулиця Незалежності, 10–16 (з корпусами);

провулок Гонсіоровського, 2–43;

вулиця Кондрашина, 1–43;

вулиця Педагогічна, 2–52;

вулиця Леся Курбаса, 1–10;

вулиця Академічна, 1–16;

Балтиморська вулиця, 18–33;

Фонтанська дорога, 10–69;

вулиця Анатолія Савельєва, 1–12;

Адміральський проспект (частково);

вулиця Тіниста;

Полуничний провулок;

Компасний провулок;

вулиця Генуезька;

вулиця Сім'ї Глодан (частково);

вулиця Євгена Чикаленка (частково);

вулиця Новощіпний Ряд, 23–27;

Преображенський парк.

Отримати додаткову інформацію можна за телефонами контакт-центру підприємства: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05 та 093-170-01-55 (цілодобово).

Де набрати води

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Тариф на комірне у липні

Новини.LIVE інформували, що одесити платитимуть за електроенергію у липні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Також Новини.LIVE писали, що у липні тариф на централізоване водопостачання для населення становитиме 14,93 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 14,37 грн. З урахуванням податку одесити сплачують близько 17,92 грн за кубометр води та 17,24 грн за каналізацію. Загальна вартість двох послуг становить приблизно 35,16 грн за кубометр.