В Одесі частина міста залишилася без водопостачання

Пляшка з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жителі двох районів Одеси тимчасово залишилися без води через аварійне відключення енергообладнання. Проблема виникла після знеструмлення частини об'єктів водопровідної системи. Водночас ще в одному районі міста можливе зниження тиску води. Енергетики вже працюють над ліквідацією аварії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Відключення води

У Приморському та Хаджибейському районах Одеси тимчасово відсутнє водопостачання. Причиною стало аварійне відключення енергообладнання, через яке були знеструмлені окремі об'єкти водопровідної системи. Крім того, у Київському районі міста може спостерігатися зниження тиску води. Через це в окремих будинках вода може надходити слабше, ніж зазвичай.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Після завершення робіт подачу води обіцяють стабілізувати.

Тарифи на воду

У липні жителі Одеси й надалі платитимуть за воду за чинними тарифами, які не змінювалися вже близько чотирьох років. Вартість одного кубометра водопостачання разом із водовідведенням становить 35,16 грн. Крім того, щомісяця сплачується фіксована плата за обслуговування мереж — 94,38 грн. Для підприємств діє окремий, вищий комерційний тариф.

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Водночас "Інфоксводоканал" уже розрахував нові тарифи для населення. Необхідність перегляду пояснюють зростанням цін на електроенергію, пальне та матеріали. Якщо нові розрахунки затвердять, вартість одного кубометра води разом із водовідведенням зросте до 93,66 грн з ПДВ. З них 50,96 грн припадатиме на водопостачання, а 42,69 грн — на водовідведення.

Куди звертатися

У разі питань мешканці можуть звертатися до цілодобової служби "Інфоксводоканалу":

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні в Одесі продовжить діяти єдиний тариф на платне паркування в місті — 30 гривень за годину. Водночас на частині парковок біля узбережжя діятимуть окремі правила та вища вартість стоянки. Також для окремих категорій громадян зберігаються пільги на безкоштовне користування паркомісцями.

Також Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року тариф на електроенергію для мешканців Одеси залишається незмінним. Попри постійні обговорення можливого перегляду вартості, ціна для побутових споживачів поки що фіксована.