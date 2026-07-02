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Главная Одесса Аварийное отключение водоснабжения в Одессе: адреса бюветов

Аварийное отключение водоснабжения в Одессе: адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 09:06
В Одессе часть города осталась без водоснабжения
Бутылка с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жители двух районов Одессы временно остались без воды из-за аварийного отключения энергооборудования. Проблема возникла после отключения электроэнергии на части объектов водопроводной системы. В то же время еще в одном районе города возможно снижение давления воды. Энергетики уже работают над ликвидацией аварии.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Отключение воды

В Приморском и Хаджибейском районах Одессы временно отсутствует водоснабжение. Причиной стало аварийное отключение энергооборудования, из-за которого были обесточены отдельные объекты водопроводной системы. Кроме того, в Киевском районе города может наблюдаться снижение давления воды. Из-за этого в отдельных домах вода может поступать слабее, чем обычно.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После завершения работ подачу воды обещают стабилизировать.

Тарифы на воду

В июле жители Одессы по-прежнему будут платить за воду по действующим тарифам, которые не менялись уже около четырёх лет. Стоимость одного кубометра водоснабжения вместе с водоотведением составляет 35,16 грн. Кроме того, ежемесячно взимается фиксированная плата за обслуживание сетей — 94,38 грн. Для предприятий действует отдельный, более высокий коммерческий тариф.

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В то же время Инфоксводоканал уже рассчитал новые тарифы для населения. Необходимость пересмотра объясняют ростом цен на электроэнергию, топливо и материалы. Если новые расчеты будут утверждены, стоимость одного кубометра воды вместе с водоотведением вырастет до 93,66 грн с НДС. Из них 50,96 грн придется на водоснабжение, а 42,69 грн — на водоотведение.

Куда обращаться

В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу Инфоксводоканала:

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-170-01-55

Бюветы в Одессе

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • Михайловский сквер,
  • просп. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвиты, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • просп. Леси Украинки, 33,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы останется неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована.

Одесса водоснабжение Отключение воды Одесса
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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