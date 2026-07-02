В Одессе часть города осталась без водоснабжения

Аварийное отключение водоснабжения в Одессе: адреса бюветов
Жители двух районов Одессы временно остались без воды из-за аварийного отключения энергооборудования. Проблема возникла после отключения электроэнергии на части объектов водопроводной системы. В то же время еще в одном районе города возможно снижение давления воды. Энергетики уже работают над ликвидацией аварии.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.
Отключение воды
В Приморском и Хаджибейском районах Одессы временно отсутствует водоснабжение. Причиной стало аварийное отключение энергооборудования, из-за которого были обесточены отдельные объекты водопроводной системы. Кроме того, в Киевском районе города может наблюдаться снижение давления воды. Из-за этого в отдельных домах вода может поступать слабее, чем обычно.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После завершения работ подачу воды обещают стабилизировать.
Тарифы на воду
В июле жители Одессы по-прежнему будут платить за воду по действующим тарифам, которые не менялись уже около четырёх лет. Стоимость одного кубометра водоснабжения вместе с водоотведением составляет 35,16 грн. Кроме того, ежемесячно взимается фиксированная плата за обслуживание сетей — 94,38 грн. Для предприятий действует отдельный, более высокий коммерческий тариф.
В то же время Инфоксводоканал уже рассчитал новые тарифы для населения. Необходимость пересмотра объясняют ростом цен на электроэнергию, топливо и материалы. Если новые расчеты будут утверждены, стоимость одного кубометра воды вместе с водоотведением вырастет до 93,66 грн с НДС. Из них 50,96 грн придется на водоснабжение, а 42,69 грн — на водоотведение.
Куда обращаться
В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу Инфоксводоканала:
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-170-01-55
Бюветы в Одессе
В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- Михайловский сквер,
- просп. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвиты, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- просп. Леси Украинки, 33,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Как сообщали Новини.LIVE, в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы останется неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована.