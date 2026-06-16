Одесу та передмістя чекає масштабне відключення води: адреси

Чоловік набирає воду у бюветі. Фото ілюстратвине: Новини.LIVE

17 червня частина Одеси та населених пунктів Одеського району тимчасово залишиться без водопостачання. Причиною стануть ремонтні роботи на енергетичному обладнанні, через які буде знеструмлено окремі об'єкти водопровідної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Ремонт обладнання

У комунальному підприємстві повідомили, що 17 червня через ремонтні роботи на енергетичному обладнанні тимчасово знеструмлять частину об'єктів водопровідної інфраструктури. Через це орієнтовно з 09:00 до 16:00 буде відсутнє водопостачання у низці районів Одеси та населених пунктів області.

Де не буде води

Без водопостачання можуть залишитися:

Київський, Приморський та Хаджибейський райони Одеси;

житлові масиви Слобідка та Пересип;

села Лиманка та Червоний Хутір;

житлові масиви Райдужний, Совіньйон 1–5 та Чорноморка;

Таїрівська територіальна громада;

смт Великодолинське та місто Чорноморськ;

міста Біляївка та Теплодар;

Маяківська та Овідіопольська громади;

села Мирне, Роксолани, Усатове, Нерубайське, Велика Балка та Наті;

залізнична станція "Усатове";

Великодальницька та Авангардівська громади;

ЖК "Сьоме небо" та ЖК "Артвіль";

промринок "7-й кілометр".

Комунальні служби рекомендують жителям завчасно підготувати необхідний запас питної та технічної води на час проведення ремонтних робіт.

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Куди звертатися

У разі питань мешканці можуть звертатися до цілодобової служби "Інфоксводоканалу":

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Підвіз води

Через масштабне відключення водопостачання в Одесі 17 червня з 09:00 організують підвіз технічної та питної води для мешканців. Спеціальні автоцистерни працюватимуть у всіх районах міста за визначеними адресами.

Пересипський район:

вул. Семена Палія, 108;

парк "Ентузіастів";

вул. Лузанівська, 67;

вул. Жоліо-Кюрі, 26.

Київський район:

вул. Сім’ї Глодан, 10;

вул. Академіка Корольова, 9;

вул. Наукова, 58;

вул. Академіка Корольова, 94.

Хаджибейський район:

вул. Тираспольське шосе, 27;

вул. Богдана Хмельницького, 70;

вул. Академіка Філатова, 54;

вул. Євгена Танцюри, 50.

Приморський район:

вул. Педагогічна, 46-А;

вул. Мала Арнаутська, 5/7;

вул. Маразліївська, 1-А;

вул. Розкидайлівська, 5.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Тариф на воду

У червні мешканці Одеси продовжать сплачувати за воду за діючими тарифами, які не змінювалися з 2022 року. Загальна вартість з ПДВ становить близько 35,16 грн за кубометр — з яких 17,92 грн припадають на водопостачання та 17,24 грн на водовідведення. Щомісячна абонплата за обидві послуги становить 94,38 грн, а за наявності лише однієї послуги — 47,19 грн. Для бізнес-клієнтів тариф з ПДВ значно вищий і сягає приблизно 65,55 грн за кубометр.

Водночас компанія "Інфоксводоканал" вже представила проєкт нових тарифів для населення, у якому пропонує підвищення вартості майже в 2,7 раза. Це зумовлено зростанням витрат на пальне, електроенергію, заробітні плати та реагенти.

У разі затвердження, нові тарифи складатимуть:

Водопостачання — 50,96 грн;

Водовідведення — 42,69 грн;

Загальна вартість — 93,66 грн за кубометр з ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні мешканці Одеси оплачуватимуть газ за чинним тарифом без змін. Попри подорожчання енергоресурсів на ринку, для населення вартість блакитного палива залишається фіксованою. Це пояснюється державним регулюванням, яке діє під час воєнного стану.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.