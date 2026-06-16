Одессу и пригороды ждет масштабное отключение воды: адреса

Мужчина набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

17 июня часть Одессы и населенных пунктов Одесского района временно останется без водоснабжения. Причиной станут ремонтные работы на энергетическом оборудовании, из-за которых будут отключены от электроснабжения отдельные объекты водопроводной инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Ремонт оборудования

В коммунальном предприятии сообщили, что 17 июня из-за ремонтных работ на энергетическом оборудовании временно отключат электроэнергию на части объектов водопроводной инфраструктуры. Из-за этого ориентировочно с 09:00 до 16:00 будет отсутствовать водоснабжение в ряде районов Одессы и населенных пунктов области.

Где не будет воды

Без водоснабжения могут остаться:

Киевский, Приморский и Хаджибейский районы Одессы;

жилые массивы Слободка и Пересып;

села Лиманка и Червоный Хутор;

жилые массивы Радужный, Совиньон 1–5 и Черноморка;

Таировская территориальная община;

пгт Великодолинское и город Черноморск;

города Беляевка и Теплодар;

Маяковская и Овидиопольская общины;

села Мирное, Роксоланы, Усатово, Нерубайское, Великая Балка и Нати;

железнодорожная станция "Усатово";

Великодальницкая и Авангардовская общины;

ЖК "Седьмое небо" и ЖК "Артвиль";

промрынок "7-й километр".

Коммунальные службы рекомендуют жителям заранее подготовить необходимый запас питьевой и технической воды на время проведения ремонтных работ.

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Куда обращаться

В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу «Инфоксводоканала»:

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Подвоз воды

В связи с масштабным отключением водоснабжения в Одессе 17 июня с 09:00 будет организована доставка технической и питьевой воды для жителей. Специальные автоцистерны будут работать во всех районах города по указанным адресам.

Пересыпский район:

ул. Семена Палия, 108;

парк «Энтузиастов»;

ул. Лузановская, 67;

ул. Жолио-Кюри, 26.

Киевский район:

ул. Семьи Глодан, 10;

ул. Академика Королева, 9;

ул. Научная, 58;

ул. Академика Королева, 94.

Хаджибейский район:

ул. Тираспольское шоссе, 27;

ул. Богдана Хмельницкого, 70;

ул. Академика Филатова, 54;

ул. Евгения Танцюры, 50.

Приморский район:

ул. Педагогическая, 46-А;

ул. Малая Арнаутская, 5/7;

ул. Маразлиевская, 1-А;

ул. Розкидайловская, 5.

Бюветы в Одессе

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пример Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пл. Леси Украинки, 33,

пл. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Тариф на воду

В июне жители Одессы продолжат платить за воду по действующим тарифам, которые не менялись с 2022 года. Общая стоимость с НДС составляет около 35,16 грн за кубометр — из которых 17,92 грн приходятся на водоснабжение и 17,24 грн на водоотведение. Ежемесячная абонплата за обе услуги составляет 94,38 грн, а при наличии только одной услуги — 47,19 грн. Для бизнес-клиентов тариф с НДС значительно выше и достигает примерно 65,55 грн за кубометр.

В то же время компания «Инфоксводоканал» уже представила проект новых тарифов для населения, в котором предлагает повышение стоимости почти в 2,7 раза. Это обусловлено ростом расходов на топливо, электроэнергию, заработную плату и реагенты.

В случае утверждения новые тарифы составят:

Водоснабжение — 50,96 грн;

Водоотведение — 42,69 грн;

Общая стоимость — 93,66 грн за кубометр с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне жители Одессы будут оплачивать газ по действующему тарифу без изменений. Несмотря на подорожание энергоресурсов на рынке, для населения стоимость голубого топлива остается фиксированной. Это объясняется государственным регулированием, действующим во время военного положения.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, обслуживающей дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.