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Главная Одесса Экстренные отключения света в Одессе: сети не справляются

Экстренные отключения света в Одессе: сети не справляются

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 14:00
3 июля часть Одессы осталась без света и воды
Энергетики ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В пятницу, 3 июля, часть жителей Одессы столкнулась с перебоями в электроснабжении и водоснабжении. Энергетики прибегли к экстренным отключениям из-за значительной нагрузки на сеть, а "Инфоксводоканал" проведет аварийные ремонтные работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и филиал "Инфоксводоканал".

Екстренні відключення світла в Одесі: мережі не справляються - фото 1
Сообщение об отключении света. Фото: скриншот

Экстренные отключения света в Одессе

По информации Одесского горсовета, из-за аномальной жары в области резко возросло потребление электроэнергии. В то же время оборудование, поврежденное в результате предыдущих российских атак, пока не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

Именно поэтому для предотвращения аварий энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям электроснабжения. Кроме того, специалисты компании продолжают проводить плановые и аварийные ремонты сетей.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Читайте также:
  • сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • через чат-бота в Telegram;
  • через личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Отсутствие воды в Одессе

Также сегодня до 21:30 из-за аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях будет временно приостановлено водоснабжение в части Пересыпского района. Без воды останутся дома по адресам:

  • ул. Ярослава Баиса: 1, 1-А, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11-А;
  • ул. Семена Палия: 21, 109, 109/1, 109/2, 109/3, 109-А, 113-Д, 119, 121.

Кроме того, перебои с водоснабжением наблюдаются и на следующих улицах:

  • 4-й Черноморский переулок (частично);
  • проспект Князя Владимира Великого, 126–138;
  • улица 28-й Бригады, 2–2А, 29–31;
  • улица Виталия Блажка, 6;
  • улица Независимости, 10–16 (с корпусами);
  • переулок Гонсиоровского, 2–43;
  • улица Кондрашина, 1–43;
  • улица Педагогическая, 2–52;
  • улица Леся Курбаса, 1–10;
  • улица Академическая, 1–16;
  • Балтиморская улица, 18–33;
  • Фонтанская дорога, 10–69;
  • улица Анатолия Савельева, 1–12;
  • Адмиральский проспект (частично);
  • улица Тинистая;
  • Клубничный переулок;
  • Компасный переулок;
  • улица Генуэзская;
  • улица Семьи Глодан (частично);
  • улица Евгения Чикаленко (частично);
  • улица Новощипный Ряд, 23–27;
  • Преображенский парк.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра предприятия: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05 и 093-170-01-55 (круглосуточно).

Где набрать воды

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • Михайловский сквер,
  • просп. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвиты, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • просп. Леси Украинки, 33,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Тариф на коммунальные услуги в июле

Новини.LIVE сообщали, что одесситы будут платить за электроэнергию в июле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двузональному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт·ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле тариф на централизованное водоснабжение для населения составит 14,93 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 14,37 грн. С учётом налога одесситы платят около 17,92 грн за кубометр воды и 17,24 грн за канализацию. Общая стоимость двух услуг составляет примерно 35,16 грн за кубометр.

Новости Одессы отключения света отсутствие воды
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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