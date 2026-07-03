3 июля часть Одессы осталась без света и воды

Экстренные отключения света в Одессе: сети не справляются
В пятницу, 3 июля, часть жителей Одессы столкнулась с перебоями в электроснабжении и водоснабжении. Энергетики прибегли к экстренным отключениям из-за значительной нагрузки на сеть, а "Инфоксводоканал" проведет аварийные ремонтные работы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и филиал "Инфоксводоканал".
Экстренные отключения света в Одессе
По информации Одесского горсовета, из-за аномальной жары в области резко возросло потребление электроэнергии. В то же время оборудование, поврежденное в результате предыдущих российских атак, пока не может передавать необходимые объемы электроэнергии.
Именно поэтому для предотвращения аварий энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям электроснабжения. Кроме того, специалисты компании продолжают проводить плановые и аварийные ремонты сетей.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- через личные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Отсутствие воды в Одессе
Также сегодня до 21:30 из-за аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях будет временно приостановлено водоснабжение в части Пересыпского района. Без воды останутся дома по адресам:
- ул. Ярослава Баиса: 1, 1-А, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11-А;
- ул. Семена Палия: 21, 109, 109/1, 109/2, 109/3, 109-А, 113-Д, 119, 121.
Кроме того, перебои с водоснабжением наблюдаются и на следующих улицах:
- 4-й Черноморский переулок (частично);
- проспект Князя Владимира Великого, 126–138;
- улица 28-й Бригады, 2–2А, 29–31;
- улица Виталия Блажка, 6;
- улица Независимости, 10–16 (с корпусами);
- переулок Гонсиоровского, 2–43;
- улица Кондрашина, 1–43;
- улица Педагогическая, 2–52;
- улица Леся Курбаса, 1–10;
- улица Академическая, 1–16;
- Балтиморская улица, 18–33;
- Фонтанская дорога, 10–69;
- улица Анатолия Савельева, 1–12;
- Адмиральский проспект (частично);
- улица Тинистая;
- Клубничный переулок;
- Компасный переулок;
- улица Генуэзская;
- улица Семьи Глодан (частично);
- улица Евгения Чикаленко (частично);
- улица Новощипный Ряд, 23–27;
- Преображенский парк.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра предприятия: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05 и 093-170-01-55 (круглосуточно).
Где набрать воды
В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- Михайловский сквер,
- просп. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвиты, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- просп. Леси Украинки, 33,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Тариф на коммунальные услуги в июле
Новини.LIVE сообщали, что одесситы будут платить за электроэнергию в июле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двузональному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт·ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.
Также Новини.LIVE сообщали, что в июле тариф на централизованное водоснабжение для населения составит 14,93 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 14,37 грн. С учётом налога одесситы платят около 17,92 грн за кубометр воды и 17,24 грн за канализацию. Общая стоимость двух услуг составляет примерно 35,16 грн за кубометр.