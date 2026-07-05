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Главная Одесса Завтра Одессу ждет теплый день: температура моря на побережье

Завтра Одессу ждет теплый день: температура моря на побережье

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 18:28
Погода в Одессе и на Одесчине: температура моря достигла +23 °C
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 6 июля, в Одесской области будет преобладать теплая летняя погода без значительных осадков. Черное море у побережья останется хорошо прогретым — температура воды достигнет +23 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 6 июля

В Одессе прогнозируется переменная погоду без значительных осадков. Ветер будет западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, днем — +26...+28 °C. Морская вода у побережья прогреется до +22...+23 °C.

Погода в Одесской области 6 июля

По области также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +14…+19 °C, днем — +25…+30 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Погода на побережье

Вдоль побережья Одесской области ветер будет юго-западным, 6-11 м/с. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, однако синоптики оценивают погодные условия как безопасные. Ожидается небольшая волна, а уровень Черного моря вдоль побережья будет оставаться в пределах безопасных показателей.

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Какой будет погода в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, в ближайшие пять суток погодные условия в Одесской области будут формироваться под влиянием циклона ZOE и области высокого давления IMMANUEL.

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Температура в Одесской области в ближайшие дни. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

В связи с этим температура воздуха постепенно снизится до +21...+26 °C, а морская вода охладится до +19...+21 °C. Уже 7 и 8 июля в регионе снова ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преобладать северо-западного направления, местами будет порывистым. Волна на море после субботы станет слабой, без опасных явлений.

Аномальная жара в Одессе

Ранее Новини.LIVE писали, что высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-моющие машины, которые охлаждают покрытие и очищают улицы от пыли.

Также Новини.LIVE сообщали о том, во сколько обойдется отдых для семьи с ребенком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Кроме того, стоит добавить, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. Аренда однокомнатной квартиры сейчас стоит 13 тысяч гривен. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 25 тысяч гривен в месяц. Так, на аренду квартиры в жилом комплексе "Восьмая Жемчужина", расположенном в нескольких минутах от Аркадии, у туристки ушло 26 600 гривен за две недели.

Черное море Новости Одессы прогноз погоды
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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