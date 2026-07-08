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Главная Одесса Завтра Одессу накроют грозы и шквалы: температура моря

Завтра Одессу накроют грозы и шквалы: температура моря

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 18:13
Прогноз погоды для Одесской области на 9 июля: грозы и шквалы
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

9 июля в Одесской области ожидается нестабильная погода. Ночью в области и в Одессе прогнозируются грозы, сильные порывы ветра, а местами и град. В то же время в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. Также синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ночная непогода

По прогнозу синоптиков, ночью 9 июля в Одесской области местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время непогоды возможны шквалы со скоростью 15–17 м/с, а в отдельных районах ожидается град.

В Одессе также прогнозируют ночную грозу и сильные порывы ветра до 15–17 м/с. В связи с этим в области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтый).

Погода днём

Днём существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 13...18 градусов, днём — 23...28 градусов. В Одессе ночью прогнозируют 16...18 градусов, днём — 24...26 градусов. Температура морской воды достигнет 18...19 градусов.

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Пожарная опасность

9 июля в Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Наибольший риск возникновения и быстрого распространения пожаров прогнозируется в районах Любашовки, Затишья, Раздельной, Сербки и Черноморска.

В Одессе, Белгороде-Днестровском и Вилковом ожидается высокий уровень пожарной опасности. В Сарате и Болграде риск будет низким, а в Измаиле — средним. Синоптики призывают не разжигать костры, не сжигать сухую растительность и не оставлять открытый огонь без присмотра, ведь даже небольшая искра может вызвать масштабный пожар.

Как сообщили Новини.LIVE, высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-мойные машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Также Новини.LIVE писали о том, во сколько обойдётся отдых для семьи с ребёнком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли проезд, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Одесса прогноз погоды температура воздуха
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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