Погода в Одессе и области 11 июля: грозы и пожарная опасность

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

11 июля в Одесской области ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют дожди и грозы, а также объявили желтый уровень опасности из-за грозовых явлений. В то же время в нескольких районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Какая будет погода

По прогнозу синоптиков, 11 июля в Одесской области будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, ожидаются грозы. Ветер ночью будет северо-западный, 5–10 м/с, днем сменится на юго-западный со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 12–17°, днем — 25–30°. Видимость на автодорогах будет хорошей.

В Одессе также прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь и грозу. Температура воздуха ночью составит 15–17°, днем — 25–27°, а морская вода прогреется до 19–20°.

Объявлен желтый уровень опасности

Из-за гроз в Одессе и области на 11 июля объявлен I уровень опасности (желтый). Ухудшение погодных условий может затруднить движение транспорта и пребывание на открытой местности.

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Где самый высокий риск пожаров

Согласно прогнозу пожарной опасности, чрезвычайный уровень ожидается в районах Затишья, Раздельной, Сербки, Черноморска и Вилкового. Высокий уровень прогнозируется в Измаиле, средний — в Любашовке, Сарате и Болграде. В то же время в Одессе и Белгороде-Днестровском пожарной опасности нет.

Как сообщали Новини.LIVE, высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-мойные машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Также Новини.LIVE писали о том, во сколько обойдётся отдых для семьи с ребёнком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли проезд, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.