Погода в Одесі 13 липня: грози, дощі та шквали до 20 м/с

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

13 липня погода на Одещині буде нестійкою. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями сильні пориви вітру. Попри опади, температура повітря вдень сягатиме +28 °C. Водночас пожежна небезпека збережеться лише в окремих районах області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

У неділю, 13 липня, в Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом доби пройдуть короткочасні дощі, місцями значні, а також грози. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Під час гроз у деяких районах можливі шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

Вітер буде західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, удень — +23...+28 °C. На автошляхах області видимість залишатиметься доброю.

Погода в Одесі

В Одесі прогнозують хмарність із проясненнями. Очікується короткочасний дощ, а вдень також гроза. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °C, удень — +24...+26 °C. Вітер західний, 7–12 м/с. Морська вода прогріється до +19...+20 °C.

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Пожежна небезпека

За прогнозом синоптиків, 13 липня в більшості районів Одещини пожежна небезпека буде низькою або взагалі відсутньою. Водночас на півночі області збережеться високий ризик виникнення пожеж. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Затишші, Роздільній та Сербці. Високий — у Любашівці, середній — у Чорноморську. В Одесі, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді та Вилковому пожежна небезпека відсутня, а в Ізмаїлі очікується низький рівень.

Як повідомляли Новини.LIVE, висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE писали про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.