Погода в Одессе 19 июля — теплое море и жара до +30

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

В Одессе и области в воскресенье, 19 июля, сохранится летняя жаркая погода без значительных осадков. Черное море у побережья останется теплым, а в начале новой недели синоптики прогнозируют изменение погодных условий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 19 июля

В городе ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет южный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +19...+21 °С, днем — +28...+30 °С. Температура морской воды у побережья достигнет +21...+22 °С.

Погода в Одесской области 19 июля

По области также прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер — южный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +16…+21 °С, днем столбики термометров поднимутся до +28…+33 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей. Вдоль побережья Одесской области ожидается небольшая волна и безопасный уровень моря.

Пожарная опасность

Синоптики предупреждают, что 19 июля погодные условия на большей части территории Одесской области будут способствовать высокой пожарной опасности в экосистемах. Лишь местами ее уровень будет ниже. Жителей и гостей региона призывают не разводить открытый огонь и соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.

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Прогноз пожарной опасности. Фото: скриншот

Когда изменится погода

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 19 июля, Одесская область еще будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит солнечную и сухую погоду. Однако с понедельника, 20 июля, на погоду начнет влиять область пониженного атмосферного давления. В регионе местами пройдут кратковременные дожди, а в среду ожидается ухудшение погодных условий — интенсивные осадки, грозы, шквалы и понижение температуры воздуха. При этом легкое волнение на море сохранится еще несколько дней, а в середине недели усилится до умеренного.

Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили гостей города, удается ли им отдыхать в Одессе во время ежедневных обстрелов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Кабмин выделил 49,4 млн грн на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на защитной дамбе реки Дунай в Одесской области. Средства поступят из резервного фонда государственного бюджета и будут направлены области на безвозвратной основе.