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Головна Одеса Спека повертається на Одещину: температура моря завтра

Спека повертається на Одещину: температура моря завтра

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Дата публікації: 17 липня 2026 18:21
Погода в Одесі 18 липня: без дощів, до +31 °C і тепле море
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

18 липня на Одещині очікується тепла та переважно суха погода. Опадів синоптики не прогнозують, а температура повітря вдень сягатиме +31 °C. В Одесі буде трохи прохолодніше, а море залишиться комфортним для відпочинку. Водночас у кількох районах області збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

У п'ятницю, 18 липня, в Одеській області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер буде східний, 5–10 м/с. На автошляхах області збережеться добра видимість. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °C, удень — +26...+31 °C.

Погода в Одесі

В Одесі також очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +19...+21 °C, удень — +26...+28 °C. Вітер східний, 5–10 м/с. Морська вода прогріється до +21...+22 °C.

Пожежна небезпека

За прогнозом синоптиків, 18 липня пожежна небезпека в районах Одещини буде різною. Надзвичайний рівень збережеться у Затишші, Роздільній, Сербці, Чорноморську та Ізмаїлі. Високий рівень прогнозують у Сараті та Болграді, середній — у Любашівці та Білгороді-Дністровському. В Одесі та Вилковому очікується низький рівень пожежної небезпеки. Попри відсутність сильної спеки, жителів області закликають не розпалювати багаття та не залишати відкритий вогонь без нагляду.

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Як повідомляли Новини.LIVE, висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE писали про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Одеса Чорне море прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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