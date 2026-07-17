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Главная Одесса Жара возвращается на Одесчину: температура моря завтра

Жара возвращается на Одесчину: температура моря завтра

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Дата публикации 17 июля 2026 18:21
Погода в Одессе 18 июля: без дождей, до +31 °C и теплое море
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

18 июля в Одесской области ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а температура воздуха днем достигнет +31 °C. В Одессе будет немного прохладнее, а море останется комфортным для отдыха. В то же время в нескольких районах области сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В пятницу, 18 июля, в Одесской области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет восточный, 5–10 м/с. На автодорогах области сохранится хорошая видимость. Температура воздуха ночью составит +16...+21 °C, днём — +26...+31 °C.

Погода в Одессе

В Одессе также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +19...+21 °C, днём — +26...+28 °C. Ветер восточный, 5–10 м/с. Морская вода прогреется до +21...+22 °C.

Пожарная опасность

По прогнозу синоптиков, 18 июля пожарная опасность в районах Одесской области будет различной. Чрезвычайный уровень сохранится в Затишье, Раздольной, Сербце, Черноморске и Измаиле. Высокий уровень прогнозируют в Сарате и Болграде, средний — в Любашовке и Белгороде-Днестровском. В Одессе и Вилковом ожидается низкий уровень пожарной опасности. Несмотря на отсутствие сильной жары, жителей области призывают не разжигать костры и не оставлять открытый огонь без присмотра.

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Также Новини.LIVE писали о том, во сколько обойдётся отдых для семьи с ребёнком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли проезд, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Одесса Черное море прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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