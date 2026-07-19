Вратарь рассказал, сколько человек погибли в Одессе за две недели атак

Спасатели пытаются реанимировать человека. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

С начала июля Одесса почти ежедневно подвергается массированным атакам со стороны России. За последние две недели город пережил десятки комбинированных ударов дронами-камикадзе и ракетами различных типов. За это время погибли около 18 человек, еще 69 получили ранения, среди них есть дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Непрерывные воздушные тревоги

По словам Олега Кипера, последние две недели стали одними из самых тяжелых для региона с начала лета. За сутки в Одессе нередко раздается более десяти сигналов воздушной тревоги, а российские войска применяют комбинированную тактику ударов.

"Меньше десяти тревог в сутки я не помню за последние две недели. Одесса находится под постоянными обстрелами — это и БПЛА типа "Шахед", и ракеты различных типов. За примерно две недели, к сожалению, погибло уже около 18 человек. Еще 69 человек получили ранения, среди них есть дети", — сказал Олег Кипер.

Атаки продолжаются ежедневно

Только за последние сутки российские войска нанесли несколько ударов по городу и области. Накануне ракета РФ попала в зону отдыха. Погиб 16-летний юноша, еще 12 человек получили ранения, среди них — двухлетний мальчик и 17-летняя девушка. По словам Олега Кипера, сначала были опасения, что жертв может быть больше, однако после завершения обследования территории эти данные не подтвердились.

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"Это была зона отдыха, парк, где люди просто отдыхали. Сначала поступала информация, что погибших может быть больше. После осмотра места происшествия установили, что погиб один 16-летний юноша. Также пострадал двухлетний ребенок", — сообщил глава ОВА.

Сегодня, 19 июля, Россия вновь нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки пострадал как минимум один человек, повреждены автомобили, а на месте попадания образовалась большая воронка.

Пляжи остаются открытыми

Несмотря на постоянные атаки, в Одессе продолжают работать официально открытые пляжи. Олег Кипер пояснил, что решение об их открытии было принято еще в 2023 году, чтобы люди, живущие в условиях постоянного стресса, имели возможность отдохнуть и оздоровиться. По его словам, сейчас открыты только те пляжи, которые соответствуют требованиям безопасности.

"Это пляжи, которые обследуются владельцами, имеют укрытия и соответствуют требованиям безопасности. Именно их мы рекомендуем для отдыха. Зато есть места, где таких условий нет. Прошу людей не ходить на эти пляжи, ведь это риск для жизни", — подчеркнул Кипер.

Угроза со стороны Черного моря

Глава ОВА пояснил, что большинство российских средств воздушного нападения заходят именно из акватории Черного моря. Из-за этого прибрежная зона фактически становится первым участком, где действуют украинские силы противовоздушной обороны. Он призвал жителей и туристов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия.

"С начала месяца по Одесской области враг выпустил более 300 воздушных целей. Бывают дни, когда их 50-60 за сутки. Поэтому очень прошу всех реагировать на сигналы воздушной тревоги. Это сейчас чрезвычайно важно", — подытожил Олег Кипер.

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили гостей города, удается ли им отдыхать в Одессе во время ежедневных обстрелов.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения. Враг повторно атаковал место, где спасатели ликвидировали последствия обстрела.