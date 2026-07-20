На Одещині пролунав потужний вибух: РФ атакує балістикою

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 20 липня, на Одещині пролунав потужний вибух. Його чуто було і в Одесі. Ворог вчергове спрямував на регіон балістичну ракету. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 20 липня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про щвидкісну ціль у напрямку Чорноморська. Інформація про наслідки наразі відсутня. Також було відомо про реактивний дрон у напрямку Одеси. Після цього було чутно вибух і в самому місті.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.

Також Новини.LIVE писали, що від початку липня Одеса майже щодня перебуває під масованими атаками Росії. За останні два тижні місто пережило десятки комбінованих ударів дронами-камікадзе та ракетами різних типів. За цей час загинули близько 18 людей, ще 69 отримали поранення, серед них є діти.