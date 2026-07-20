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Главная Одесса На Одесчине прогремел мощный взрыв: баллистика из Крыма

На Одесчине прогремел мощный взрыв: баллистика из Крыма

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 11:04
В Одесской области прогремел мощный взрыв: РФ наносит ракетно-баллистические удары
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июля, в Одесской области прогремел мощный взрыв. Его было слышно даже в Одессе. Враг в очередной раз нанес по региону удар баллистической ракетой. Пока нет информации о последствиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині
Сообщения о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 20 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о высокоскоростной цели в направлении Черноморска. Информация о последствиях пока отсутствует. Также поступали сообщения о реактивном дроне в направлении Одессы. После этого раздался взрыв и в самом городе.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень бомбоубежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.

Также Новини.LIVE писали, что с начала июля Одесса почти ежедневно подвергается массированным атакам со стороны России. За последние две недели город пережил десятки комбинированных ударов дронами-камикадзе и ракетами различных типов. За это время погибли около 18 человек, ещё 69 получили ранения, среди них есть дети.

взрыв Одесская область Обстрел Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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