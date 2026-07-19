Атака РФ на судно біля Одеси 19 липня: є загиблі, поранені та зниклі члени екіпажу

Атаковане торгове судно. Фото: ВМС

Росія атакувала торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси. Воно вийшло з порту після завантаження кукурудзою. Відомо, що на борту були 17 громадян Сирії та Індії, а також лоцман з України.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький у неділю, 19 липня, передає Новини.LIVE.

Атака на торгове судно біля Одеси

Корецький розповів, що попри масштабну пожежу внаслідок обстрілу, українським ВМС вдалося врятувати вісім членів екіпажу, двоє з яких поранені та наразі перебувають у лікарні в Одесі. Водночас виявлені тіла шістьох членів екіпажу, а ще доля чотирьох наразі невідома.

Наслідки російської атаки. Фото: ВМС

"Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені відходити в безпечну зону. На судні масштабна пожежа, триває гасіння. Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян-членів екіпажу", — зазначив премʼєр.

Корецький доручив МЗС у найкоротші строки повідомити країни, чиї громадяни постраждали через російську атаку, а також проінформувати міжнародних партнерів України.

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Удар Росії по судну біля Одеси. Фото: ВМС

"Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак", — каже він.

Премʼєр заявив, що РФ вчиняє воєнні злочини та підриває Чорноморську безпеку, атакуючи цивільні торговельні судна. За його словами, це напад на свободу мореплавства та принципи Конвенції ООН з морського права.

Допис Корецького. Фото: скриншот

Реакція МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що поки світ досі реагує на масований російський удар по Києву у ніч проти 19 липня, Москва продовжує кампанію терору упродовж усього дня. За його словами, серед загиблих є морський лоцман з України.

"Вісім членів екіпажу було евакуйовано, а п’ятеро досі вважаються зниклими безвісти. Цивільне судно. Міжнародний екіпаж. Маршрут, що забезпечує глобальну продовольчу безпеку. Путін побачив у цьому ще одну ціль. Цей напад не залишає місця для ілюзій. Путінська Росія не дбає про те, кого вбиває. Українців чи громадян будь-якої іншої країни. Для Путіна людське життя не має значення. Мають значення лише його злочинні цілі", — зазначив Сибіга.

За його словами, у ході останньої хвилі нападів це був не поодинокий випадок. Міністр каже, що лише вчора РФ атакувала в Чорному морі ще одне іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди, внаслідок чого загинула людина, а ще троє отримали поранення.

Сибіга інформує Міжнародну морську організацію та міжнародних партнерів про останні напади Росії на цивільні судна, а також уряди держав, громадяни яких загинули або отримали поранення.

"Під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Лондона, я обговорив це питання з керівництвом ІМО та закликав до розгортання міжнародної моніторингової місії в українських портах. Ми очікуємо, що ця місія розпочне свою роботу, як заплановано, восени та допоможе задокументувати кожен акт морського терору з боку Росії, створивши передумови для притягнення винних до відповідальності", — заявив глава МЗС.

За його словами, кожна затримка у посиленні тиску на Росію коштує життя ще більшої кількості невинних людей. Сибіга наголосив, що РФ повинна зіктнутися з переважною силою, руйнівними санкціями, скороченням доходів від нафти, повною дипломатичною ізоляцією та правосуддям.

"Не можна ніколи допустити, щоб терор взяв гору", — додав він.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, від початку липня Одеса майже щодня зазнає інтенсивних російських обстрілів. Унаслідок ударів загинули приблизно 18 людей, ще 69 отримали поранення.

Зокрема, 19 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Крім того, на місці влучання утворилася величезна вирва.