Удар по судну біля Одеси: кількість загиблих зросла до 10

Судно, яке постраждало від атаки. Фото: ВМС України

Кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

Удар по судну

Російські війська атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Після удару розпочалася пошуково-рятувальна операція, яка тривала всю ніч. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та евакуювати на берег вісьмох людей.

Кількість жертв

За оновленими даними, загинули десять людей, серед них — лоцман ДП "АМПУ". Раніше офіційно повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 15:49. Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет Х-22 з акваторії Чорного моря у напрямку регіону. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів негайно пройти в укриття. Згодом військові уточнили, що ракети рухалися в бік Чорноморська та Південного. О 16:01 в Одеському районі пролунав перший вибух.

Близько 16:46 Повітряні сили знову повідомили про повітряні цілі, які прямували в напрямку Одещини. Невдовзі з'явилася інформація про ракету, що летіла у бік Одеси та Чорноморська. О 16:59 в Одесі пролунало ще близько трьох вибухів.

Ранковий удар

Крім того, вранці 20 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено міську інфраструктуру. На місці працюють екстрені та комунальні служби. Інформацію про можливих постраждалих, а також масштаби руйнувань, продовжують уточнювати.

Як повідомляли Новини.LIVE, Вдень 19 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки поранення дістала одна людина. За словами очільника ОВА, інформація про наслідки атаки ще уточнюється. Наразі відомо про пошкоджені автівки.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 18 липня російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеському району. Внаслідок атаки загинув підліток, ще семеро людей дістали поранення, серед них і дворічна дитина.