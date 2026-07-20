Удар по судну у берегов Одессы: число погибших возросло до 10

Судно, пострадавшее в результате атаки. Фото: ВМС Украины

Число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, еще пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Удар по судну

Российские войска атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое после погрузки кукурузы выходило из украинского порта. На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

После удара началась поисково-спасательная операция, которая продолжалась всю ночь. Спасателям удалось локализовать пожар и эвакуировать на берег восьмерых человек.

Число жертв

По обновленным данным, погибли десять человек, среди них — лоцман ГП "АМПУ". Ранее официально сообщалось о пяти погибших, ещё пятерых считали пропавшими без вести.

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Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 15:49. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках ракет Х-22 из акватории Черного моря в направлении региона. Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей немедленно укрыться. Впоследствии военные уточнили, что ракеты летели в сторону Черноморска и Южного. В 16:01 в Одесском районе прогремел первый взрыв.

Около 16:46 Воздушные силы вновь сообщили о воздушных целях, направлявшихся в сторону Одесской области. Вскоре появилась информация о ракете, летевшей в сторону Одессы и Черноморска. В 16:59 в Одессе прогремело ещё около трёх взрывов.

Утренний удар

Кроме того, утром 20 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По предварительным данным, в результате атаки повреждена городская инфраструктура. На месте работают экстренные и коммунальные службы. Информацию о возможных пострадавших, а также о масштабах разрушений продолжают уточнять.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 19 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки ранение получил один человек. По словам главы ОГА, информация о последствиях атаки еще уточняется. На данный момент известно о поврежденных автомобилях.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 18 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесскому району. В результате атаки погиб подросток, ещё семь человек получили ранения, среди них — двухлетний ребёнок.