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Головна Одеса Атака РФ на Одесу: загинули троє людей, є постраждалі

Атака РФ на Одесу: загинули троє людей, є постраждалі

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Дата публікації: 20 липня 2026 18:26
Удар РФ по Одесі: загинули троє людей, у місті оголосили День жалоби
Наслідки атаки РФ на Одесу 20 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Через атаку в місті виникла масштабна пожежа та було пошкоджено газову магістраль. У понеділок, 21 липня, в Одесі оголосили День жалоби за загиблими.

Про це інформує Новини.LIVE.

Атака РФ на Одесу 20 липня
Наслідки ворожого обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на Одесу 20 липня

За даними міськради, внаслідок російської атаки на Одесу 20 липня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень.

Обстріл Одеси
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

На місці влучання виникла масштабна пожежа господарської техніки на території приватного підприємства. Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено газову магістраль. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Удар РФ по Одесі
Руйнування внаслідок атаки РФ на Одесу 20 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку із загибеллю людей 21 липня в Одесі оголосили Днем жалоби.

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Атака РФ на Одесу
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

На знак вшанування пам'яті загиблих на адміністративних будівлях міста приспустять Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Атака РФ на Одесу 20 липня
Рятувальники працюють на місці удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Також підприємствам, установам та організаціям міста рекомендували обмежити використання музики та утриматися від проведення розважальних заходів.

Наслідки атаки РФ на Одесу
Наслідки ворожого удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що 20 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого в місті пролунали потужні вибухи. Ворог завдав удару по об'єктах інфраструктури, де були зафіксовані влучання. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

Новини.LIVE також писали, що 20 липня 2026 року російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки постраждали троє людей, зокрема дівчинка віком один рік і десять місяців, також були пошкоджені приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства. В одному з населених пунктів Одеського району після влучання спалахнула пожежа.

Одеса атака обстріл Одеси
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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