Ракетний удар по Одещині: постраждали троє, серед них дитина

Руйнування на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 2 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одещині. Під обстріл потрапили житлові будинки в кількох населених пунктах області. Поранення отримали троє людей, серед яких дівчинка віком один рік і десять місяців. Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки удару

В одному з населених пунктів Одеського району після ракетного удару спалахнув дах двоповерхового приватного будинку. Рятувальники швидко загасили пожежу та не допустили її поширення.

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС Одещини

В іншому населеному пункті пошкоджено два житлові будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль. Крім того, удар пошкодив сонячні панелі одного з місцевих підприємств.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Одещини

Поранені люди

Внаслідок атаки постраждали дві жінки та дівчинка віком один рік і десять місяців. Одну з жінок госпіталізували. Дитині медики надали необхідну допомогу амбулаторно.

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Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Роботи тривають

Після обстрілу на місцях ударів працювали рятувальники та інші екстрені служби. До ліквідації наслідків залучили 23 вогнеборців і чотири одиниці техніки. Фахівці продовжують розбирати завали та усувати наслідки російської атаки.

Сонячні панелі після удару. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили близько 10:55 через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у напрямку Одещини, а також про реактивний безпілотник, який летів у бік Одеси. Згодом військові уточнили, що ракета рухається в напрямку Чорноморська та Одеси.

Близько 11:01 вибух пролунав в Одеському районі. О 11:36 Повітряні сили знову попередили про швидкісну ціль у напрямку Одеської області. За кілька хвилин стало відомо, що вона летить у бік Одеси, а потім — Чорноморська. О 11:41 в Одесі знову пролунав вибух.

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.

Також Новини.LIVE писали, що від початку липня Одеса майже щодня перебуває під масованими атаками Росії. За останні два тижні місто пережило десятки комбінованих ударів дронами-камікадзе та ракетами різних типів. За цей час загинули близько 18 людей, ще 69 отримали поранення, серед них є діти.