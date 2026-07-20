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Главная Одесса Ракетный удар по Одесчине: среди пострадавших есть ребенок

Ракетный удар по Одесчине: среди пострадавших есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 13:43
Ракетный удар по Одесской области: пострадали трое человек, в том числе ребенок
Разрушения на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня, 2 июля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попали жилые дома в нескольких населенных пунктах области. Ранения получили три человека, в том числе девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Также повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия удара

В одном из населенных пунктов Одесского района после ракетного удара загорелась крыша двухэтажного частного дома. Спасатели быстро потушили пожар и не допустили его распространения.

Обстріл Одещини 20 липня
Пожар в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

В другом населенном пункте повреждены два жилых дома, гаражное помещение и легковой автомобиль. Кроме того, удар повредил солнечные панели одного из местных предприятий.

Обстріл Одещини 20 липня
Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавшие

В результате атаки пострадали две женщины и девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Одну из женщин госпитализировали. Ребёнку медики оказали необходимую помощь амбулаторно.

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Обстріл Одещини 20 липня
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Работы продолжаются

После обстрела на местах попаданий работали спасатели и другие экстренные службы. К ликвидации последствий привлекли 23 пожарных и четыре единицы техники. Специалисты продолжают расчищать завалы и устранять последствия российской атаки.

Обстріл Одещини 20 липня
Солнечные панели после удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области объявили около 10:55 из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга. В Воздушных силах ВСУ сообщили о высокоскоростной цели в направлении Одесской области, а также о реактивном беспилотнике, летевшем в сторону Одессы. Впоследствии военные уточнили, что ракета движется в направлении Черноморска и Одессы.

Около 11:01 раздался взрыв в Одесском районе. В 11:36 Воздушные силы вновь предупредили о высокоскоростной цели в направлении Одесской области. Через несколько минут стало известно, что она летит в сторону Одессы, а затем — Черноморска. В 11:41 в Одессе снова прогремел взрыв.

Как сообщали Новини.LIVE, число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.

Также Новини.LIVE писали, что с начала июля Одесса почти ежедневно подвергается массированным атакам со стороны России. За последние две недели город пережил десятки комбинированных ударов дронами-камикадзе и ракетами различных типов. За это время погибли около 18 человек, ещё 69 получили ранения, среди них есть дети.

Одесса Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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