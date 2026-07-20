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Главная Одесса Атака РФ на Одессу: погибли три человека, есть пострадавшие

Атака РФ на Одессу: погибли три человека, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 18:26
Удар РФ по Одессе: погибли три человека, в городе объявили День траура
Последствия нападения РФ на Одессу 20 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В результате российского удара по Одессе 20 июля погибли три человека, ещё шестеро получили ранения. Вследствие атаки в городе возник крупный пожар и была повреждена газовая магистраль. В понедельник, 21 июля, в Одессе объявили День траура по погибшим.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Атака РФ на Одесу 20 липня
Последствия вражеского обстрела Одессы. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Одессу 20 июля

По данным горсовета, в результате российской атаки на Одессу 20 июля погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.

Обстріл Одеси
Спасатели ликвидируют последствия обстрела Одессы. Фото: Новини.LIVE

На месте попадания возник масштабный пожар хозяйственной техники на территории частного предприятия. Кроме того, в результате атаки была повреждена газовая магистраль. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Удар РФ по Одесі
Разрушения в результате атаки РФ на Одессу 20 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В связи с гибелью людей 21 июля в Одессе объявили Днем траура.

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Атака РФ на Одесу
Последствия обстрела Одессы. Фото: Новини.LIVE

В знак почтения памяти погибших на административных зданиях города будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Атака РФ на Одесу 20 липня
Спасатели работают на месте удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Также предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовали ограничить использование музыки и воздержаться от проведения развлекательных мероприятий.

Наслідки атаки РФ на Одесу
Последствия вражеского удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что 20 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего в городе раздались мощные взрывы. Враг нанес удар по объектам инфраструктуры, где были зафиксированы попадания. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Новини.LIVE также сообщали, что 20 июля 2026 года российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки пострадали три человека, в том числе девочка в возрасте одного года и десяти месяцев, также были повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия. В одном из населенных пунктов Одесского района после попадания вспыхнул пожар.

Одесса атака обстрел Одессы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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