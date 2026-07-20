Удар РФ по Одессе: погибли три человека, в городе объявили День траура

Атака РФ на Одессу: погибли три человека, есть пострадавшие
В результате российского удара по Одессе 20 июля погибли три человека, ещё шестеро получили ранения. Вследствие атаки в городе возник крупный пожар и была повреждена газовая магистраль. В понедельник, 21 июля, в Одессе объявили День траура по погибшим.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Последствия атаки РФ на Одессу 20 июля
По данным горсовета, в результате российской атаки на Одессу 20 июля погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.
На месте попадания возник масштабный пожар хозяйственной техники на территории частного предприятия. Кроме того, в результате атаки была повреждена газовая магистраль. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В связи с гибелью людей 21 июля в Одессе объявили Днем траура.
В знак почтения памяти погибших на административных зданиях города будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
Также предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовали ограничить использование музыки и воздержаться от проведения развлекательных мероприятий.
Новини.LIVE сообщали, что 20 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего в городе раздались мощные взрывы. Враг нанес удар по объектам инфраструктуры, где были зафиксированы попадания. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Новини.LIVE также сообщали, что 20 июля 2026 года российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки пострадали три человека, в том числе девочка в возрасте одного года и десяти месяцев, также были повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия. В одном из населенных пунктов Одесского района после попадания вспыхнул пожар.