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Головна Одеса Одеса під ударом дронів РФ: в місті лунають потужні вибухи

Одеса під ударом дронів РФ: в місті лунають потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 14:36
Росія атакувала Одесу дронами: пролунав сильний вибух
Дим в небі після вибуху. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 20 липня, в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Росія вчергове спрямувала на на місто дрони. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Вибухи пролунали в Одесі
Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 20 липня, в Одесі пролунало два потужних вибухи. Повітряні сили повідомляли про дрон у напрямку обласного центру. Моніторингові канали уточнювали, що БпЛА летить на Пересипський район або центр міста. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Реактивні дрони

Зазначимо, російські війська постійно застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові адаптуються до нових умов і посилюють підготовку екіпажів.

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Попри це, результативність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи частіше збивають повітряні цілі. Водночас реактивні безпілотники залишаються серйозною загрозою для регіонів, що підтверджують регулярні атаки на Одещину.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Одеса вибух обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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