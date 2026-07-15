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Главная Одесса Урожай-2026: какие прогнозы по урожаю и будет ли у Украины хлеб

Урожай-2026: какие прогнозы по урожаю и будет ли у Украины хлеб

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 22:33
Урожай в Одесской области в 2026 году: урожай, цены на хлеб и экспорт
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Нынешняя уборка урожая в Одесской области проходит совсем не просто. Аграриям приходится одновременно бороться с нехваткой рабочей силы и техники, дорогостоящим топливом, обстрелами и риском пожаров на полях. От результатов уборки зерновых зависит не только работа аграриев, но и продовольственная безопасность страны, экспортный потенциал и цены на хлеб для украинцев.

С какими вызовами сегодня сталкивается агросектор, хватает ли ресурсов для проведения уборки урожая и каких тенденций ожидать на зерновом рынке — об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Егор Чикшеев.

Уборка урожая в Одесской области

На полях области работа уже в самом разгаре. По состоянию на 14 июля аграрии обмолотили более половины площадей озимого ячменя, почти треть гороха и начали активно убирать пшеницу. Урожайность этих культур пока выше, чем в прошлом году: пшеницы — 42 центнера с гектара против 29,3 в 2025 году, а озимого ячменя — 45,5 против 33,1.

"На данный момент на территории Одесской области уже собрано более 1 миллиона продукции. Площадь для уборки в этом году составляет 1,3 миллиона гектаров. Традиционно самые большие площади находятся на территории Подольского и Белгород-Днестровского районов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то сейчас наблюдается рост показателей. Будем надеяться, что наши прогнозы подтвердятся", — говорит Егор Чикшеев.

Директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Єгор Чикшеєв. Фото: Новини.LIVE
Директор Департамента Егор Чикшеев. Фото: Новини.LIVE

Больше всего в этом сезоне планируют собрать пшеницы — около 3,1 миллиона тонн. Еще 1,4 миллиона тонн должно припасть на ячмень, около 200 тысяч тонн — на горох. Отдельно аграрии рассчитывают получить примерно 300 тысяч тонн рапса.

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"Что касается показателей — будет ли лучше или хуже, — это мы уже определим по итогам уборки урожая в конце года. А пока средний валовой сбор продукции, по нашим прогнозам, составит ориентировочно 4,7 миллиона тонн. По прогнозам, погодные условия у нас благоприятны для сбора урожая, поэтому ничто не должно помешать", — отмечает директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА.

Жнива в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Уборка урожая в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Техника и кадры

В этом году к уборке урожая в Одесской области привлекли 3700 зерноуборочных комбайнов. Собственной техники в области не хватает, поэтому часть машин пригласили из других регионов, чтобы успеть собрать урожай в нужные сроки и без потерь. Однако даже при наличии комбайнов остается другая проблема — не хватает квалифицированных водителей и механизаторов, которые могут на них работать.

"Сейчас эта проблема касается не только Одесской области, но и всей Украины: нехватка кадров и, в частности, профессиональных водителей. Проблема связана с военным положением, мобилизацией, но мы со стороны администрации принимаем все необходимые меры: признаем предприятия агропромышленного комплекса критически важными и резервируем работников", — комментирует Егор Чикшеев

Жнива в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Уборка урожая в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Угрозы для урожая

В этом году уборка урожая в Одесской области проходит в сложных условиях. Аграриям приходится работать на фоне подорожания топлива, проблем с логистикой и постоянных вражеских обстрелов области. При этом самой большой опасностью во время сбора урожая остаются пожары на полях.

"Областная государственная администрация совместно с главным управлением ГСЧС в Одесской области привлекла 4 специальных подразделения с территории Черкасской области, которые работают круглосуточно и помогают нашим пожарным ликвидировать пожары. Мы постоянно обращаемся к аграриям, к фермерам, чтобы они соблюдали правила пожарной безопасности во время сбора урожая", — делится директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

Жнива в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Уборка урожая в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Хлеб и цены

Несмотря на войну и сложные условия работы, Одесская область и в этом году рассчитывает сохранить лидирующие позиции по сбору урожая. Прогнозируемых объемов должно хватить не только для нужд региона, но и для продовольственной безопасности страны. Поэтому дефицита зерна и хлеба не ожидается.

"Одесская область уже третий год подряд занимает первое место по объемам собранного урожая. Поэтому я думаю, что и в этом году мы не подведем Украину, и благодаря нашим Вооруженным силам Украины, нашим защитникам, которые нам в этом помогают, я думаю, что мы тоже традиционно выйдем на первое место, и Украина будет обеспечена и зерном, и хлебом", — подчеркивает Егор Чикшеев.

Жнива в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Уборка урожая в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В то же время наличие зерна ещё не означает, что цены останутся неизменными. Подорожание может коснуться как зерновых, так и овощей. На конечную стоимость продукции влияют цены на топливо и энергоносители, а также колебания курса доллара и евро. Рост затрат аграриев может отразиться и на стоимости хлеба, однако точные прогнозы относительно цены буханки можно будет делать только ближе к осени.

"Повышаются цены на энергоресурсы, повышается и стоимость горюче-смазочных материалов. Сейчас буханка хлеба стоит от 33, как минимум, до 35 гривен. Сколько она будет стоить, я думаю, что мы сможем уже подвести какие-то итоги где-то в сентябре текущего года", — добавляет директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА.

Жнива в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Уборка урожая в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Экспорт зерна

Для украинских аграриев важно не только собрать урожай, но и бесперебойно вывозить его за границу. Главную роль в этом играют порты Одессы и стабильная работа экспортных коридоров. Несмотря на войну и сложную логистику, Украина рассчитывает сохранить сильные позиции на мировом рынке, ведь сейчас она входит в тройку крупнейших экспортеров агропродукции.

"Надеемся, что Большая Одесса будет работать, что экспортные коридоры тоже будут работать. Ведь Украина сейчас входит в тройку крупнейших экспортеров агропродукции во всем мире", — подытоживает Егор Чикшеев.

Жнива в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Уборка урожая в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Урожайная кампания в Одесской области продолжается, хотя аграриям в этом году явно не до легких условий. Зерна, по прогнозам, должно хватить и для страны, и для экспорта. Сколько будет стоить хлеб для рядовых украинцев, мы увидим уже этой осенью.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за российских атак на порт Черноморска приостановил работу один из крупнейших экспортных терминалов компании «Кернел». Сейчас специалисты оценивают убытки и сроки возобновления работы комплекса.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине продолжают снижаться цены на подсолнечник. На рынок повлияли снижение спроса со стороны переработчиков, начало сезона рапса, а также погодные и военные риски.

 

Одесса цены на хлеб зерно Новости Одессы агросектор жатва
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер
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