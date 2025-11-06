Відео
Україна
Головна Одеса Одеський рок-гурт потрапив до рейтингів престижного конкурсу

Одеський рок-гурт потрапив до рейтингів престижного конкурсу

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:00
Оновлено: 16:33
Пісня про Богдана Зізу увійшла до MEGOGO MUSIC AWARDS 2025
Гурт "Хейтспіч". Фото: Хейтспіч/instagram

Композиція "Голос" одеського гурту "хейтспіч", присвячена кримському політв’язню Богдану Зізі, увійшла до лонглиста MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. Пісня представлена у номінації "Найкраща колаба". Робота музикантів уже привернула увагу слухачів і може потрапити до фіналу конкурсу.

Про це повідомили на сайті Кримська платформа.

Читайте також:

Що відомо про пісню

Трек "Голос" гурту "хейтспіч" присвячений історії кримського художника та активіста Богдана Зізи, який відбуває 15 років ув’язнення в російській колонії. Композиція розповідає про силу спротиву та незламність українців у боротьбі за свободу. Пісню гурт презентував 27 лютого 2024 року — до 11-ї річниці окупації Криму. Уперше наживо вона прозвучала наступного дня під час концерту "QIRIM: відлуння 11-ти" в Одесі. Зараз "Голос" бере участь у MEGOGO MUSIC AWARDS 2025 у номінації "Найкраща колаба". До шортлиста потраплять 10 найкращих учасників, а переможців назвуть пізніше цього року.

Про премію MEGOGO MUSIC AWARDS

MEGOGO MUSIC AWARDS — щорічна премія, заснована каналом Megogo Live у 2022 році. Її мета — підтримати сучасну українську музику, відзначити талановитих артистів і відкрити нові імена. Переможців визначають голосуванням: 50% рішення ухвалює журі, ще 50% — слухачі, з яких половина голосує через донати. У 2024 році до премії було номіновано понад 100 виконавців, а участь у голосуванні взяли близько 55 тисяч прихильників української музики.

Хто такий Богдан Зіза

Богдан Зіза став відомим після того, як у травні 2022 року облив фарбою будівлю окупаційної адміністрації в Євпаторії. За це його засудили в Росії до 15 років колонії загального режиму. Попри тиск і голодування, він залишається символом опору кримських українців.

Нагадаємо, ми повідомляли, що співачка "Ёлка" прибрала згадку про Україну зі своєї пісні. Також ми писали, що у Києві відбудеться концерт памʼяті Андрія "Дизеля" Яценка.

Одеса Крим музика Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
