Пісня про Богдана Зізу увійшла до MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

Композиція "Голос" одеського гурту "хейтспіч", присвячена кримському політв’язню Богдану Зізі, увійшла до лонглиста MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. Пісня представлена у номінації "Найкраща колаба". Робота музикантів уже привернула увагу слухачів і може потрапити до фіналу конкурсу.

Про це повідомили на сайті Кримська платформа.

Що відомо про пісню

Трек "Голос" гурту "хейтспіч" присвячений історії кримського художника та активіста Богдана Зізи, який відбуває 15 років ув’язнення в російській колонії. Композиція розповідає про силу спротиву та незламність українців у боротьбі за свободу. Пісню гурт презентував 27 лютого 2024 року — до 11-ї річниці окупації Криму. Уперше наживо вона прозвучала наступного дня під час концерту "QIRIM: відлуння 11-ти" в Одесі. Зараз "Голос" бере участь у MEGOGO MUSIC AWARDS 2025 у номінації "Найкраща колаба". До шортлиста потраплять 10 найкращих учасників, а переможців назвуть пізніше цього року.

Про премію MEGOGO MUSIC AWARDS

MEGOGO MUSIC AWARDS — щорічна премія, заснована каналом Megogo Live у 2022 році. Її мета — підтримати сучасну українську музику, відзначити талановитих артистів і відкрити нові імена. Переможців визначають голосуванням: 50% рішення ухвалює журі, ще 50% — слухачі, з яких половина голосує через донати. У 2024 році до премії було номіновано понад 100 виконавців, а участь у голосуванні взяли близько 55 тисяч прихильників української музики.

Хто такий Богдан Зіза

Богдан Зіза став відомим після того, як у травні 2022 року облив фарбою будівлю окупаційної адміністрації в Євпаторії. За це його засудили в Росії до 15 років колонії загального режиму. Попри тиск і голодування, він залишається символом опору кримських українців.

