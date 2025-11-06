Видео
Главная Одесса Одесская рок-группа попала в рейтинги престижного конкурса

Одесская рок-группа попала в рейтинги престижного конкурса

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 17:00
обновлено: 17:40
Песня о Богдане Зизу вошла в MEGOGO MUSIC AWARDS 2025
Группа "Хейтспич". Фото: Хейтспич/instagram

Композиция "Голос" одесской группы "Хейтспич", посвященная крымскому политзаключенному Богдану Зизи, вошла в лонглист MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. Песня представлена в номинации "Лучшая коллаба". Работа музыкантов уже привлекла внимание слушателей и может попасть в финал конкурса.

Об этом сообщили на сайте Крымская платформа.

Что известно о песне

Трек "Голос" группы "Хейтспич" посвящен истории крымского художника и активиста Богдана Зизы, который отбывает 15 лет заключения в российской колонии. Композиция рассказывает о силе сопротивления и несокрушимости украинцев в борьбе за свободу. Песню группа презентовала 27 февраля 2024 года — к 11-й годовщине оккупации Крыма. Впервые вживую она прозвучала на следующий день во время концерта "QIRIM: эхо 11-ти" в Одессе. Сейчас "Голос" участвует в MEGOGO MUSIC AWARDS 2025 в номинации "Лучшая колаба". В шортлист попадут 10 лучших участников, а победителей назовут позже в этом году.

О премии MEGOGO MUSIC AWARDS

MEGOGO MUSIC AWARDS — ежегодная премия, основанная каналом Megogo Live в 2022 году. Ее цель — поддержать современную украинскую музыку, отметить талантливых артистов и открыть новые имена. Победителей определяют голосованием: 50% решения принимает жюри, еще 50% — слушатели, из которых половина голосует через донаты. В 2024 году к премии было номинировано более 100 исполнителей, а участие в голосовании приняли около 55 тысяч поклонников украинской музыки.

Кто такой Богдан Зиза

Богдан Зиза стал известным после того, как в мае 2022 года облил краской здание оккупационной администрации в Евпатории. За это его приговорили в России к 15 годам колонии общего режима. Несмотря на давление и голодовку, он остается символом сопротивления крымских украинцев.

Напомним, мы сообщали, что певица "Ёлка" убрала упоминание об Украине из своей песни. Также мы писали, что в Киеве состоялся концерт памяти Андрея "Дизеля" Яценко.

Одесса Крым музыка Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
