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Одеський ТЦК програв суд військовозобов'язаному з хворим серцем

7 січня 2025 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі намагалися мобілізувати хворого, а потім виписали йому штраф
Суддівський молоток та книги на столі. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканця Ізмаїльського району затримали в Одесі й намагалися мобілізувати. А згодом ще й виписали штраф буцімто за невиконання військового обов'язку. Чоловік оскаржив стягнення у суді.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Ренійського райсуду

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Подробиці справи

Позивач зареєстрований у селі Плавні, але тимчасово мешкає в Одесі. Він з 2019 року має ішемічну хворобу серця, переніс інфаркт міокарда, був неодноразово прооперований і потребує щорічного обстеження. Свої військово-облікові дані чоловік оновив через "Резерв+". Однак його затримали поліцейські в Одесі й відвезли до ТЦК. Там, за словами позивача, його намагалися мобілізувати без медогляду профільних спеціалістів. Він написав заяву про відмову проходити ВЛК у такому разі. Після цих подій чоловік потрапив до лікарні з ішемічним інсультом. 

Що вирішив суд

Авторизувавшись у "Дії", позивач побачив, що йому призначили 25,5 тис. грн штрафу. З'ясувалося, що стягнення виписали у ТЦК. Чоловік вирішив, що це незаконно й звернувся до суду. Суддя визнав його правоту. Штраф скасували, а адміністративну справу закрили. Крім того, ТЦК має відшкодувати позивачеві 484 грн судових витрат. 

Нагадаємо, на Львівщині студент через суд змусив ТЦК розглянути відстрочку. Також в Івано-Франківську чоловіка судили за неявку до ТЦК.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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