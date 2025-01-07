В Одесі намагалися мобілізувати хворого, а потім виписали йому штраф

Суддівський молоток та книги на столі. Фото: freepik

Мешканця Ізмаїльського району затримали в Одесі й намагалися мобілізувати. А згодом ще й виписали штраф буцімто за невиконання військового обов'язку. Чоловік оскаржив стягнення у суді.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Ренійського райсуду.

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Подробиці справи

Позивач зареєстрований у селі Плавні, але тимчасово мешкає в Одесі. Він з 2019 року має ішемічну хворобу серця, переніс інфаркт міокарда, був неодноразово прооперований і потребує щорічного обстеження. Свої військово-облікові дані чоловік оновив через "Резерв+". Однак його затримали поліцейські в Одесі й відвезли до ТЦК. Там, за словами позивача, його намагалися мобілізувати без медогляду профільних спеціалістів. Він написав заяву про відмову проходити ВЛК у такому разі. Після цих подій чоловік потрапив до лікарні з ішемічним інсультом.

Що вирішив суд

Авторизувавшись у "Дії", позивач побачив, що йому призначили 25,5 тис. грн штрафу. З'ясувалося, що стягнення виписали у ТЦК. Чоловік вирішив, що це незаконно й звернувся до суду. Суддя визнав його правоту. Штраф скасували, а адміністративну справу закрили. Крім того, ТЦК має відшкодувати позивачеві 484 грн судових витрат.

Нагадаємо, на Львівщині студент через суд змусив ТЦК розглянути відстрочку. Також в Івано-Франківську чоловіка судили за неявку до ТЦК.