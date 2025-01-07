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Одесский ТЦК проиграл суд военнообязанному с больным сердцем

7 января 2025 21:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе пытались мобилизовать больного, а потом выписали ему штраф
Судейский молоток и книги на столе. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Жителя Измаильского района задержали в Одессе и пытались мобилизовать. А потом еще и выписали штраф якобы за невыполнение воинского долга. Мужчина обжаловал взыскание в суде.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Ренийского райсуда.

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Подробности дела

Истец зарегистрирован в селе Плавни, но временно проживает в Одессе. Он с 2019 года имеет ишемическую болезнь сердца, перенес инфаркт миокарда, был неоднократно прооперирован и нуждается в ежегодном обследовании. Свои военно-учетные данные мужчина обновил через "Резерв+". Однако его задержали полицейские в Одессе и отвезли в ТЦК. Там, по словам истца, его пытались мобилизовать без медосмотра профильных специалистов. Он написал заявление об отказе проходить ВВК в таком случае. После этих событий мужчина попал в больницу с ишемическим инсультом.

Что решил суд

Авторизовавшись в "Дії", истец увидел, что ему назначили 25,5 тыс. грн штрафа. Выяснилось, что взыскание выписали в ТЦК. Мужчина решил, что это незаконно и обратился в суд. Судья признал его правоту. Штраф отменили, а административное дело закрыли. Кроме того, ТЦК должен возместить истцу 484 грн судебных расходов.

Напомним, на Львовщине студент через суд заставил ТЦК рассмотреть отсрочку. Также в Ивано-Франковске мужчину судили за неявку в ТЦК.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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