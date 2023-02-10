Одеський зоопарк оголосив конкурс "Пара року 2023"

Все вирішують одесити

З нагоди Дня святого Валентина одесити зможуть обрати найромантичнішою пару року в Одеському зоопарку. Всього представлено 14 кандидатів.

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

Хто змагається за титул "пари року"

Серед справжніх сімейних пар є зебри, папуги, леви, фламінго, єноти, кролі, маленькі білочки та ще багато кого. Всі вони в любові та злагоді живуть в зоопарку.



























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Як проголосувати

Віддати свій голос за найромантичнішу пару можна за посиланням. Потрібно буде зайти на фото тварин, які вам сподобались, та в коментарях написати про це.

Кліп до Дня закоханих

Директор звіринця Ігор Бєляков не перестає дивувати креативними ідеями особливо, напередодні свят. Цього разу він готує щось цікавеньке до Дня святого Валентина, яке відзначають 14 лютого.

Перший кліп з початку повномасштабного вторгнення був до прийдешнього Хелловіну та назвали "Згинь, уся нечиста сила", у кінці якого "вибили" путіна. Подивитись його можна в матеріалі Новини.LIVE.

Друге відео присвятили новому року. Цього разу працівники вирішили показати казку "Аліса в країні див". Традиційно у головній ролі був директор Ігор Бєляков. На цей раз він перевтілився у роль Капелюшника.

Зазначимо, що зоопарк дуже потребує допомоги. Для тварин треба мати запаси кормів, бо взимку тварини їдять більше. Завдяки постачальникам й волонтерам проблем з продуктами не буде. Одесити також часто приносять корм та інші ласощі для тварин. А ще звіринцю допомагають колеги з дружніх зоопарків: з Берліна, Праги, Варшави та інших.

Одесити поступово звикають до екстрених чи планових відключень світла. Але прилаштуватися до графіків тваринам — неможливо. Як виходить із ситуації Одеський зоопарк і з якими труднощами доводиться стикатися щодня? Журналістка Новини.LIVE побувала в одеському звіринці та поспілкувалася з директором Ігорем Бєляковим.