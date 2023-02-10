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Одесский зоопарк объявил конкурс "Пара года 2023"

10 февраля 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесский зоопарк объявил конкурс "Пара года 2023"
Все решают одесситы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По случаю Дня святого Валентина одесситы смогут выбрать самое романтическое время года в Одесском зоопарке. Всего представлено 14 кандидатов.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

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Среди настоящих семейных пар есть зебры, попугаи, львы, фламинго, еноты, кролики, маленькие белочки и еще многие. Все они в любви и согласии живут в зоопарке.

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Как проголосовать

Отдать свой голос за самую романтичную пару можно по ссылке. Нужно будет зайти на фото понравившихся вам животных и в комментариях написать об этом.

Клип ко Дню влюбленных

Директор зверинца Игорь Беляков не перестает удивлять креативными идеями особенно накануне праздников. На этот раз он готовит что-нибудь интересное ко Дню святого Валентина, которое отмечают 14 февраля.

Первый клип с начала полномасштабного вторжения был в грядущий Хэллоуин и назвали "Погиби, вся нечистая сила", в конце которого "выбили" путина. Просмотреть его можно в материале Новини.LIVE.

Второе видео посвятили новому году. На этот раз работники решили показать сказку "Алиса в стране чудес". Традиционно в главной роли был директор Игорь Беляков. На этот раз он превратился в роль Шляпника.

Отметим, что зоопарк очень нуждается в помощи. Для животных нужно иметь запасы кормов, потому что зимой животные едят больше. Благодаря поставщикам и волонтерам проблем с продуктами не будет. Одесситы также часто приносят корм и другое лакомство для животных. А еще зверинцу помогают коллеги из дружеских зоопарков: из Берлина, Праги, Варшавы и других.

Одесситы постепенно привыкают к экстренным или плановым отключениям света. Но пристроиться к графикам животным невозможно. Как выходит из ситуации Одесский зоопарк и с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день? Журналистка Новини.LIVE побывала в одесском зверинце и пообщалась с директором Игорем Беляковым.

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