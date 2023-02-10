Одесский зоопарк объявил конкурс "Пара года 2023"

Все решают одесситы

По случаю Дня святого Валентина одесситы смогут выбрать самое романтическое время года в Одесском зоопарке. Всего представлено 14 кандидатов.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

Кто соревнуется за титул "пара года"

Среди настоящих семейных пар есть зебры, попугаи, львы, фламинго, еноты, кролики, маленькие белочки и еще многие. Все они в любви и согласии живут в зоопарке.



























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Как проголосовать

Отдать свой голос за самую романтичную пару можно по ссылке. Нужно будет зайти на фото понравившихся вам животных и в комментариях написать об этом.

Клип ко Дню влюбленных

Директор зверинца Игорь Беляков не перестает удивлять креативными идеями особенно накануне праздников. На этот раз он готовит что-нибудь интересное ко Дню святого Валентина, которое отмечают 14 февраля.

Первый клип с начала полномасштабного вторжения был в грядущий Хэллоуин и назвали "Погиби, вся нечистая сила", в конце которого "выбили" путина. Просмотреть его можно в материале Новини.LIVE.

Второе видео посвятили новому году. На этот раз работники решили показать сказку "Алиса в стране чудес". Традиционно в главной роли был директор Игорь Беляков. На этот раз он превратился в роль Шляпника.

Отметим, что зоопарк очень нуждается в помощи. Для животных нужно иметь запасы кормов, потому что зимой животные едят больше. Благодаря поставщикам и волонтерам проблем с продуктами не будет. Одесситы также часто приносят корм и другое лакомство для животных. А еще зверинцу помогают коллеги из дружеских зоопарков: из Берлина, Праги, Варшавы и других.

Одесситы постепенно привыкают к экстренным или плановым отключениям света. Но пристроиться к графикам животным невозможно. Как выходит из ситуации Одесский зоопарк и с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день? Журналистка Новини.LIVE побывала в одесском зверинце и пообщалась с директором Игорем Беляковым.