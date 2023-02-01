Зоопарк під час блекаутів - як виживає переповнений звіринець в Одесі,- читати тут.

Звіринець переповнений тваринами одеситів, які покинули місто

Одесити поступово звикають до екстрених чи планових відключень світла. Але прилаштуватися до графіків тваринам — неможливо. Як виходить із ситуації Одеський зоопарк і з якими труднощами доводиться стикатися щодня?

Журналістка Новини.LIVE побувала в одеському звіринці та поспілкувалася з директором Ігорем Бєляковим.

У тераріумі має бути температурний режим

Незважаючи на те, що найбільше відвідувачів Одеський зоопарк приймає у вихідні, у будні тварини не сумують. Адже навіть не на довго, але у звіринець приходять гості міста. Серед них Світлана з сином Артемом. Жінка каже, що востаннє тут були літом й відвідали акватераріуми.

"Ми з Вінниці, на лікуванні й вирішили надолужувати пропущене, бо минулого разу не подивились на левів та парнокопитних. Але обов’язково відвідаємо плазунів, адже Артемчику дуже подобаються змії", — розповідає жінка.

Саме мешканці відділу акватераріуму найбільше страждають від відключень світла, каже директор зоопарку, проводячи нас через крізь віварії з екзотами.

Серед них тигровий пітон, анаконди, василіск, еублефари, ящірки та безліч риб. Для кожного виду обирається особливий температурний режим, від якого залежить харчування та процес ліньки.

"І рибки, і плазуни повністю залежать від правильно вибраного режиму. Залежно від виду треба підтримувати температуру від 18-19 градусів тепла до 32. І це не лише забезпечення сталої температури, а мають бути добові коливання. Плюс аерація. Це все складна система", — розповідає Ігор Бєляков.

Тварини чекають на господарів

Але від забезпечення необхідної температури та кисню до кожного віварію залежать життя тварин, які не пристосовані до наших холодів. За словами працівників, деякі екзоти потребують сталого тепла, особливо в період травлення.

"До прикладу, тигровий пітон їсть один раз на два тижні, й решту часу він перетравлює їжу. Це дуже вразливий процес, адже якщо під час нього температура різко впаде, тварина може не вижити", — розповідає завідувач акватераріуму Ярослав.



Чоловік відкриває тераріум з еублефарами, їх ще називають ящірками, що посміхаються. Каже, що до вихованців звіринцю підселили тварин одеситів, які залишали своїх улюбленців перед виїздом з країни.

Для них у відділі з теплолюбними тваринами облаштували окремий куточок. Щоправда, надії на повернення господарів мало. Крім цього, тваринок на перетримку приносять досі.

До відключень готові

Аби не наражати тварин на смертельну небезпеку через очікувані форс-мажори через обстріли, адміністрація підстрахувалася.

У підсобці директор звіринця показує новенькі буржуйки. Чоловік зізнається, кілька потужних обстрілів на початку зими змусили понервуватися.

"У листопаді та грудні, коли були "прильоти", не було світла по дві-три доби. Люди тут чергують і так цілодобово, але тоді в зоопарку були всі. Ми пережили це без втрат. Хоча, здавалось, тепла потребують не лише тварини в акваріумах чи тераріумах, а й ті, які мають теплу "шубку". У нас твердопаливне опалення в адміністрації, й у вольєрах ми встановили 14 буржуйок. Підготували сані з літа, як то кажуть", — каже директор звіринця.

Мова про антилоп, зебр та левів. Останніх побільшало з літа — до Одеси евакуювали пару левів з Харківського зоопарку.

Як не дивно, пухнастих не гріє власна грива. Тому, коли віварії плазунів живить генератор, за низьких температур вольєри всю ніч гріють буржуйками.

"Біля вольєра з вовками у нас імпровізована дровітня. Замовили березу, коли зрозуміли, що з обстрілами буде все гірше. Так, у нас працівники окремо закріплені за цим і дбають про тепло наших левів та парнокопитних", — додає Ігор Бєляков.

У зоопарку зазначають, що саме зараз важливо, аби тераріуми та вольєри були з теплом, адже у деяких видів триває линька або шлюбний сезон. А отже, навесні звіринець чекає поповнення.