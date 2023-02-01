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Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

1 февраля 2023 15:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Зоопарк во время блекаутов – как выживает переполненный зверинец в Одессе, – читать здесь.
Зверинец переполнен животными одесситов, покинувших город
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Одесситы постепенно привыкают к экстренным или плановым отключениям света. Но пристроиться к графикам животным невозможно. Как выходит из ситуации Одесский зоопарк и с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день?

Журналистка Новини.LIVE побывала в одесском зверинце и пообщалась с директором Игорем Беляковым.

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В террариуме должен быть температурный режим

Несмотря на то, что больше всего посетителей Одесский зоопарк принимает в выходные, по будням животные не скучают. Ведь даже ненадолго, но в зверинец приходят гости города. Среди них Светлана с сыном Артемом. Женщина говорит, что в последний раз здесь были летом и посетили акватеррариумы.

"Мы из Винницы, на лечении и решили наверстывать пропущенное, потому что в прошлый раз не посмотрели на львов и парнокопытных. Но обязательно посетим пресмыкающихся, ведь Артемке очень нравятся змеи", — рассказывает женщина.

Именно питомцы отдела акватеррариума больше всего страдают от отключений света, говорит директор зоопарка, проводя нас через виварии с экзотами.

Среди них тигровый питон, анаконды, василиск, эублефары, ящерицы и множество рыб. Для каждого вида выбирается особый температурный режим, от которого зависит питание и процесс линьки.

"И рыбки, и пресмыкающиеся полностью зависят от правильно выбранного режима. В зависимости от вида нужно поддерживать температуру от 18-19 градусов тепла до 32. И это не только обеспечение постоянной температуры, а должны быть суточные колебания. Плюс аэрация. Это все сложная система", — рассказывает Игорь Беляков.

Животные ждут хозяев

Но от обеспечения требуемой температуры и кислорода к каждому виварию зависит жизнь животных, не приспособленных к нашим холодам. По словам работников, некоторые экзоты нуждаются в постоянном тепле, особенно в период пищеварения.

"К примеру, тигровый питон, ест один раз в две недели, и остальное время он переваривает еду. Это очень уязвимый процесс, ведь если во время него температура резко упадет, животное может не выжить", — рассказывает заведующий акватеррариумом Ярослав.

Мужчина открывает террариум с эублефарами, их еще называют улыбающейся ящерицей. Говорит, что к питомцам зверинца подселили животных одесситов, которые оставили своих любимцев перед выездом из страны.

Для них в отделе с теплолюбивыми животными обустроили отдельный уголок. Правда, надежды на возвращение владельцев мало. К тому же животных на передержку приносят до сих пор.

К отключениям готовы

Чтобы не подвергать животных смертельной опасности, к ожидаемым форс-мажорам из-за обстрелов администрация подстраховалась.

В подсобке директор зверинца показывает новенькие буржуйки. Он признается, что несколько мощных обстрелов в начале зимы заставили понервничать.

"В ноябре и декабре, когда были "прилеты", не было света по двое-трое суток. Люди здесь дежурят и так круглосуточно, но тогда в зоопарке были все. Мы пережили это без потерь. Хотя, казалось, в тепле нуждаются не только животные в аквариумах или террариумах, но и имеющие теплую "шубку". У нас твердотопливное отопление администрации, и в вольерах мы установили 14 буржуек. Подготовили сани с лета, как говорится", — говорит директор зоопарка.

Речь об антилопе, зебре и львах. Последних стало больше с лета — в Одессу эвакуировали пару львов из Харьковского зоопарка.

Как ни странно, пушистых не греет собственная грива. Поэтому, когда виварии пресмыкающихся питает генератор, при низких температурах вольеры всю ночь греют буржуйками.

"Возле вольера с волками у нас импровизированная дровокольня. Заказали березу, когда поняли, что с обстрелами будет все хуже. Так у нас работники отдельно закреплены за этим и заботятся о тепле наших львов и парнокопытных", — добавляет Игорь Беляков.

В зоопарке отмечают, что именно сейчас важно, чтобы террариумы и вольеры были с теплом, ведь у некоторых видов идет линька или брачный сезон. А значит, уже весной зверинец ждет пополнение.

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