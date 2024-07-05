Бронювання поліцейських: як в Одесі ставляться до мобілізації силовиків

Поліцейські на урочистому шикуванні. Фото: Ратинський В'ячеслав/ УНІАН

Мобілізація в Україні набирає дедалі більших обертів. Україна готується до нового контрнаступу, для якого, за підрахунками військових, необхідно щонайменше 500 тисяч. Наразі оновити дані мають абсолютно усі військовозобовʼязані чоловіки та жінки. Однак у суспільстві все частіше звучать думки, то першими мають бути мобілізовані, співробітники правоохоронної сфери, оскільки вони вже навчені поводитися зі зброєю.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи потрібно залишити бронювання від мобілізації для поліцейських.

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На рівні з усіма

Сьогодні в Україні налічується понад 120 поліцейських. Експерти вважають, що принаймні половину можна мобілізувати та підсилити бригади національної гвардії. Однак наразі такі питання не обговорюються. Але одеситка Тетяна вважає, що це чесний розподіл, адже ці люди навчені тримати у руках зброю та пройшли базову підготовку.

"Думаю, вони мають йти на рівних умовах з усіма. Принаймні я вважаю, що так буде чесно і не викличе непорозумінь у суспільстві", — вважає Тетяна.

Одеситка Тетяна підтримує мобілізацію поліцейських. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує також й інша містянка, яка згодна, що на місцях має залишитися якась кількість фахівців. Проте більшість все ж повинна допомогти військовим.

"Якийсь відсоток потрібно бронювати, нам потрібні поліцейські у тилу. Але не всі. Я не спеціаліст, рішення про кількість нехай приймає держава", — підтримує Араксі.

Араксі каже, що кількість заброньованих має визначити держава. Фото: Новини.LIVE

Поліція потрібна у містах

Але частина містян впевнена, що поліцейських не потрібно відправляти на фронт — усі вони перебувають на своїх місцях. Жасміна вважає, що вони вчилися саме для захисту цивільних. А війною мають займатися військові.

"Я думаю, що ні. Поліція йшла захищати закон, громадський порядок. Вони не навчені для окопів", — зазначає Жасміна.

Жасміна проти мобілізації поліцейських. Фото: Новини.LIVE

Водночас Марія згодна, що поліцейські потрібні у містах. Дівчина сумнівається, що вони зможуть підсилити війська на фронті, а от на вулицях міста ввечері стає небезпечно. Тож саме для таких випадків потрібна поліція.

"Складне питання, я б сказала, що 50/50. Вони потрібні і на фронті, і в тилу. Бо зараз багато небезпеки на вулицях міст. Але тут треба працювати з довірою", — говорить Марія.

Марія з другом вважають, що поліцейські потрібні у містах. Фото: Новини.LIVE

Має вирішувати держава

Але також знайшлися люди, які не готові дати чітку відповідь — треба чи не треба. Одеситка Тетяна каже, що такі рішення має ухвалювати держава, а не люди. Адже саме керівництво знає, яка ситуація на фронті та які підсилення сьогодні необхідні.

"Я навіть не знаю. Це найбільш навчені наші кадри, які мають захищати нашу країну. Але думаю, що таке рішення має ухвалювати держава. Ми обирали президента, хай він із цим розбирається", — підсумовує Тетяна.

Тетяна з чоловіком вважають, що такі питання повинна вирішувати держава. Фото: Новини.LIVE

Наша держава перебуває у стані складної повномасштабної війни проти Росії. Країні необхідна мобілізація, аби поповнити резерви та замінити військових, які звільняють наші рубежі з 2022 року, а дехто навіть з 2014 року. Станом на сьогодні Україна забронювала 90% працівників ДСНС, адже вони щодня ліквідовують наслідки ворожих атак на міста. Щодо поліцейських, наразі питання залишається відкритим.