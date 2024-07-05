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Одесских полицейских в окоп или все же бронировать — тонкости мобилизации

5 июля 2024 17:11
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Бронирование полицейских: как в Одессе относятся к мобилизации силовиков
Полицейские на торжественном строительстве. Фото: Ратинский Вячеслав/ УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Мобилизация в Украине набирает все больше оборотов. Украина готовится к новому контрнаступлению, для которого, по подсчетам военных, необходимо не менее 500 тысяч. Обновить данные должны абсолютно все военнообязанные мужчины и женщины. Однако в обществе все чаще звучат мнения, что первыми должны быть мобилизованные, сотрудники правоохранительной сферы, поскольку они уже научены обращаться с оружием.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, нужно ли оставить бронирование от мобилизации для полицейских.

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На уровне со всеми

Сегодня в Украине насчитывается более 120 полицейских. Эксперты считают, что хотя бы половину можно мобилизовать и усилить бригады национальной гвардии. Однако в настоящее время такие вопросы не обсуждаются. Но одесситка Татьяна считает, что это честное деление, ведь эти люди научены держать в руках оружие и прошли базовую подготовку.

"Думаю, они должны идти на равных условиях со всеми. По крайней мере, я считаю, что так будет честно и не вызовет недоразумений в обществе", — считает Татьяна.

Одесситка Татьяна поддерживает мобилизацию полицейских. Фото: Новости.
Одесситка Татьяна поддерживает мобилизацию полицейских. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает и другая горожанка, которая согласна, что на местах должно остаться какое-то количество специалистов. Однако большинство все же должно помочь военным.

"Какой-то процент нужно бронировать, нам нужны полицейские в тылу. Но не все. Я не специалист, решение о количестве пусть принимает государство", — поддерживает Аракси.

Аракси говорит, что количество забронированных должно решить государство. Фото: Новости.
Аракси говорит, что количество забронированных должно решить государство. Фото: Новини.LIVE

Полиция нужна в городах

Но часть горожан уверена, что полицейских не нужно отправлять на фронт — все они находятся на своих местах. Жасмина считает, что они учились именно для защиты гражданских. А войной должны заниматься военные.

"Я думаю, что нет. Полиция шла защищать закон, общественный порядок. Они не обучены для окопов", — отмечает Жасмина.

Жасмина против мобилизации полицейских Фото: Новости.
Жасмина против мобилизации полицейских. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем Мария согласна, что полицейские нужны в городах. Девушка сомневается, что они могут усилить войска на фронте, а вот на улицах города вечером становится опасно. Именно для таких случаев нужна полиция.

"Сложный вопрос, я бы сказала, что 50/50. Они нужны и на фронте, и в тылу. Потому что сейчас много опасностей на улицах городов. Но здесь нужно работать с доверием", — говорит Мария.

Мария с другом полагают, что полицейские нужны в городах. Фото: Новости.
Мария с другом полагают, что полицейские нужны в городах. Фото: Новини.LIVE

Должно решать государство

Но также и нашлись люди, которые не готовы дать четкий ответ — нужно или нет. Одесситка Татьяна говорит, что такие решения должны приниматься государством, а не людьми. Ведь руководство знает, какая ситуация на фронте и какие усиления сегодня необходимы.

"Я даже не знаю. Это наиболее обученные наши кадры, которые должны защищать нашу страну. Но думаю, что такое решение должно принимать государство. Мы выбирали президента, пусть он с этим разбирается", — заключает Татьяна.

Татьяна с мужем считают, что такие вопросы должно решать государство. Фото: Новости.
Татьяна с мужем считает, что такие вопросы должно решать государство. Фото: Новини.LIVE

Наше государство находится в состоянии сложной полномасштабной войны против России. Стране необходима мобилизация, чтобы пополнить резервы и заменить военных, освобождающих наши рубежи с 2022 года, а некоторые даже с 2014 года. По состоянию на сегодняшний день Украина забронировала 90% работников ГСЧС, ведь они ежедневно ликвидируют последствия вражеских атак на города. Относительно полицейских вопрос остается открытым.

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