Одеським школярам сьогодні дозволено не навчатись
Сьогодні повітряна тривога в Одесі тривала 5 годин 43 хвилини. Для більшості містян це була безсонна ніч, тож батькам дозволили не вести дітей до школи та дати їм відпочити.
Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.
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"Сьогодні ані очно, ані дистанційно не сваритимуть за відсутність дитини. Якщо не спали ніч, враховуйте стан і прийміть рішення, чи йти до школи, чи підключати до занять. У закладах освіти працюватимуть над повторенням", — йдеться в повідомленні.
Що варто знати батькам школярів
Цього року як альтернативу ЗНО для випускників знову проведуть національний мультипредметний тест — у вдосконаленому форматі. Так само для школярів 4-х і 9-х класів скасували державну підсумкову атестацію.
Також зазначимо, що цього семестру, так само як і минулого, одеські школярі вчитимуться у змішаному форматі, який кожен обирає індивідуально. Відповідне рішення приймають самі учні з батьками.
Наразі у змішаній формі в Одесі працюють 56 шкіл. Це пов'язано з наявністю укриття у закладах освіти. Але їхня кількість має збільшуватися, якщо у цьому буде потреба батьків та дітей.