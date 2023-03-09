Одесским школьникам сегодня разрешено не учиться

Новых тем сегодня на уроках не будет

Сегодня воздушная тревога в Одессе продолжалась 5 часов 43 минуты. Для большинства горожан это была бессонная ночь, поэтому родителям разрешили не вести детей в школу и дать им отдохнуть.

Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

"Сегодня ни очно, ни дистанционно не будут ссорить за отсутствие ребенка. Если не спали ночь, учитывайте состояние и примите решение, идти ли в школу, или подключать к занятиям. В учебных заведениях будут работать над повторением", — говорится в сообщении.

Что следует знать родителям школьников

В этом году в качестве альтернативы ВНО для выпускников снова проведут национальный мультипредметный тест — в усовершенствованном формате. Также для школьников 4-х и 9-х классов отменили государственную итоговую аттестацию.

Также отметим, что в этом семестре, так же как и в прошлом, одесские школьники будут учиться в смешанном формате, который каждый выбирает индивидуально. Соответствующее решение принимают сами учащиеся с родителями.

В настоящее время в смешанной форме в Одессе работают 56 школ. Это связано с наличием укрытия в учебных заведениях. Но их количество должно увеличиваться, если это потребует родителей и детей.