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Одеським ветеранам платитимуть за спорт — як отримати гроші

3 січня 2025 17:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеським ветеранам держава оплатить заняття у спортзалах
Ветерани отримають гроші на спортзал. Фото ілюстративне: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Цього року держава щоквартально платитиме учасникам війни по 1,5 тис. грн на заняття спортом. Оформити заявку можна буде онлайн.  

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

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У міністерстві стверджують, що спорт — е один з найбільш ефективних засобів реабілітації й відновлення як фізичного, так і психологічного здоров'я. Тому держава вирішила виділяти ветеранам щоквартальну допомогу у розмірі 1,5 тис. грн на відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізкультури і спорту.

"Подати заяву на отримання грошей можна буде через застосунок Дія. Вони надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року", — пояснили в установі.  

Послуга почне діяти вже у січні. 

Раніше ми повідомляли, кому з учасників бойових дій загрожує втрата пільг у 2025 році. Також ми розповідали про те, скільки в Україні наразі ветеранів.

Одеса виплати спорт ветерани соціальна допомога

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