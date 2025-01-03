Одеським ветеранам держава оплатить заняття у спортзалах

Одеським ветеранам платитимуть за спорт — як отримати гроші
Цього року держава щоквартально платитиме учасникам війни по 1,5 тис. грн на заняття спортом. Оформити заявку можна буде онлайн.
Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.
Як і коли оформити виплати
У міністерстві стверджують, що спорт — е один з найбільш ефективних засобів реабілітації й відновлення як фізичного, так і психологічного здоров'я. Тому держава вирішила виділяти ветеранам щоквартальну допомогу у розмірі 1,5 тис. грн на відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізкультури і спорту.
"Подати заяву на отримання грошей можна буде через застосунок Дія. Вони надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року", — пояснили в установі.
Послуга почне діяти вже у січні.
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