Одеським ветеранам держава оплатить заняття у спортзалах

Ветерани отримають гроші на спортзал. Фото ілюстративне: freepik

Цього року держава щоквартально платитиме учасникам війни по 1,5 тис. грн на заняття спортом. Оформити заявку можна буде онлайн.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

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У міністерстві стверджують, що спорт — е один з найбільш ефективних засобів реабілітації й відновлення як фізичного, так і психологічного здоров'я. Тому держава вирішила виділяти ветеранам щоквартальну допомогу у розмірі 1,5 тис. грн на відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізкультури і спорту.

"Подати заяву на отримання грошей можна буде через застосунок Дія. Вони надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року", — пояснили в установі.

Послуга почне діяти вже у січні.

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