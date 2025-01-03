Одесским ветеранам государство оплатит занятия в спортзалах

Ветераны получат деньги на спортзал. Фото: иллюстративное/freepik

В этом году государство ежеквартально будет платить участникам войны по 1,5 тыс. грн на занятия спортом. Оформить заявку можно будет онлайн.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

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В министерстве утверждают, что спорт - одно из наиболее эффективных средств реабилитации и восстановления как физического, так и психологического здоровья'я. Поэтому государство решило выделять ветеранам ежеквартальную помощь в размере 1,5 тыс. грн на посещение спортзалов, бассейнов и других заведений физкультуры и спорта.

"Подать заявление на получение денег можно будет через приложение Дія. Они будут поступать на специальный счет ветерана ежеквартально в автоматическом режиме в течение года", — объяснили в учреждении.

Услуга начнет действовать уже в январе;

Ранее мы сообщали, кому из участников боевых действий грозит потеря льгот в 2025 году. Также мы рассказывали о том, сколько в Украине сейчас ветеранов.