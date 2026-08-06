Одеським водіям приготуватися: ціни на АЗС 6 серпня
Заправні станції Одеси знову оновили інформаційні стели. Ситуація з пальним у місті залишається динамічною, адже мережі продовжують відновлювати асортимент та коригувати цінники. Середні показники вартості бензину в регіоні також демонструють незначні коливання.
Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштує заправити авто в Одесі та що саме змінилося порівняно з учорашнім днем.
Актуальні ціни на АЗС в Одесі
Станом на 6 серпня великі мережі заправок встановили такі цінники:
WOG:
- ДП Євро — 93.80 грн/л
- ДП Mustang — 96.80 грн/л
- А-95 Євро — 83.50 грн/л
- 95 Mustang — 85.90 грн/л
- 100 Mustang — 92.90 грн/л
UKRNAFTA:
- 92 — 77.90 грн/л
- 95 — 79.90 грн/л
- 95 Energy — 82.90 грн/л
- ДП — 89.90 грн/л
ОККО:
- PULLS 100 — 92.90 грн/л
- PULLS 95 — 85.90 грн/л
- A-95 Євро — 82.90 грн/л
- PULLS ДП — 96.90 грн/л
- ДП Євро — 93.90 грн/л
Порівняння з цінами вчора
Порівнюючи із середою, 5 серпня, головна зміна зафіксована у мережі ОККО: на табло знову засвітилася ціна на преміальний дизель PULLS ДП, яка становить 96.90 грн/л (учора ця позиція була вимкнена). Ціни на решту видів пального в ОККО залишилися без змін.
Мережі WOG та UKRNAFTA зберегли цінники повністю ідентичними до вчорашніх показників. Звичайне та преміальне дизельне пальне в UKRNAFTA залишається в наявності по 89.90 грн/л.
Середні ціни на пальне в Одеській області
Згідно з даними моніторингу станом на 6 серпня, середня вартість пального на Одещині становить:
- Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (без змін, 0.00%)
- Бензин А-95: 81.48 грн/л (трохи здешевшав на -0.10 грн, або -0.123%)
- Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%)
- Дизельне паливо: 92.46 грн/л (без змін, 0.00%)
- Газ автомобільний: 42.59 грн/л (без змін, 0.00%)
Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну
Зріз вартості пального серед основних операторов Одеської області виглядає так:
- AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.
- Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.
- SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.
- UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.
- UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.
- VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.
- WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.
- БРСМ-Нафта: А-95 — 78.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.
- Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.
- ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.
Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.
Також Новини.LIVE писали, що водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.
Читайте Новини.live!