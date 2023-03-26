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Одеському  "Чорноморцю" сьогодні виповнюється 87 років

26 березня 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеському "Чорноморцю" сьогодні виповнюється 87 років
26 березня 1936-го офіційно вважається народженням одеського клубу
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Футбольний клуб "Чорномо́рець" Одеса офіційно було засновано у 1936 році. Він вважається найстарішим професіональним футбольним клубом міста.

Про це йде мова на офіційній сторінці футбольного клубу "Чорноморець".

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Протягом своєї історії клуб мав також інші назви: "Динамо", "Харчовик", "Спартак" та "Металург". Від 1958 року футбольний клуб має назву "Чорноморець" з якою виступає дотепер.

Клуб брав участь у 53-х чемпіонатах СРСР, з них у вищому дивізіоні — відіграв 26 сезонів, 24 сезони у другому за силою дивізіоні та 3 у третьому дивізіоні, а також у 45 розіграшах кубку СРСР.

"Чорноморець" один з учасників першого чемпіонату України, де виступає дотепер. 

В українській першості одеський клуб узяв участь 29 разів, 24 з яких у вищому дивізіоні, а п'ять у першій лізі. 

Найбільшим досягненням команди за історію стало двічі здобуття титулу срібного призера української вищої ліги у 1995 та 1996 роках, а також здобуття третього місця у вищій радянській лізі 1974 року. 

Також команда неодноразово здобувала кубок України, зокрема стала першим його володарем у 1992 році та вдруге його виграла у 1994 році. 

У розіграші кубку СРСР найбільше досягнення клубу це вихід до півфіналу турніру у 1966 році. Також клуб здобув у 1990 році Кубок Федерації футболу СРСР, ставши його останнім володарем.

"Чорноморець" дебютував у єврокубках. Перший матч приніс перемогу над римським "Лаціо" (1:0), однак сумарний успіх святкував італійський клуб, який зумів зламати опір одеситів у додатковий час (3:0).

На жаль, криза в українському футболі, що почалася у 2014 році, не оминула і чорноморську команду. Результати "Чорноморця" після відходу Григорчука не тішили. Окремо стоїть потрапляння до провідної "шістки" 2017-го під керівництвом Олександра Бабича. Зрештою, "моряки" два сезони провели у першій лізі. 2021-го команда повернулася до "елітного товариства", наприкінці року повернувся до "Чорноморця" й Роман Григорчук. Клуб отримав інших  власників.

Домашні матчі клуб проводить на Центральному стадіоні "Чорноморець", місткість якого складає понад 34 тисячі глядацьких місць. 

Нині за умов війни триває складний процес становлення нового колективу. 

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