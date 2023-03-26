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Одесскому "Черноморцу" сегодня исполняется 87 лет

26 марта 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесскому "Черноморцу" сегодня исполняется 87 лет
26 марта 1936-го официально считается рождением одесского клуба
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Футбольный клуб "Черноморец" Одесса официально был основан в 1936 году. Он считается самым старым профессиональным футбольным клубом города.

Об этом говорится на официальной странице футбольного клуба "Черноморец".

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На протяжении своей истории клуб имел также другие названия: "Динамо", "Пищевик", "Спартак" и "Металлург". С 1958 года футбольный клуб называется "Черноморец" с которым выступает до сих пор.

Клуб участвовал в 53 чемпионатах СССР, из них в высшем дивизионе — отыграл 26 сезонов, 24 сезона во втором по силе дивизионе и 3 в третьем дивизионе, а также в 45 розыгрышах кубка СССР.

"Черноморец" один из участников первого чемпионата Украины, где выступает до сих пор.

В украинском первенстве одесский клуб принял участие 29 раз, 24 из которых в высшем дивизионе, а пять в первой лиге.

Наибольшим достижением команды за историю стало дважды получение титула серебряного призера украинской высшей лиги в 1995 и 1996 годах, а также получение третьего места в высшей советской лиге 1974 года.

Также команда неоднократно завоевала кубок Украины, в частности стала первым его обладателем в 1992 году и второй раз его выиграла в 1994 году.

В розыгрыше кубка СССР наибольшее достижение клуба это выход в полуфинал турнира в 1966 году. Также клуб получил в 1990 году Кубок Федерации футбола СССР, став его последним обладателем.

"Черноморец" дебютировал в еврокубках. Первый матч принес победу над римским "Лацио" (1:0), однако суммарный успех праздновал итальянский клуб, сумевший сломить сопротивление одесситов в дополнительное время (3:0).

К сожалению, кризис в украинском футболе, начавшийся в 2014 году, не обошел и черноморскую команду. Результаты "Черноморца" после ухода Григорчука не радовали. Отдельно стоит попадание в ведущую "шестерку" 2017-го под руководством Александра Бабича. В конце концов "моряки" два сезона провели в первой лиге. В 2021 году команда вернулась в "элитное общество", в конце года вернулся в "Черноморец" и Роман Григорчук. Клуб получил других владельцев.

Домашние матчи клуб проводит на Центральном стадионе "Черноморец", вместимость которого составляет более 34 тысяч зрительских мест.

В настоящее время в условиях войны продолжается сложный процесс становления нового коллектива.

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