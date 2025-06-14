Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеську кіностудію очолила продюсерка Ганна Дочева — що відомо

Одеську кіностудію очолила продюсерка Ганна Дочева — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 15:05
Нова очільниця Одеської кіностудії — Ганна Дочева
Виконувачка обов’язків голови правління Одеської кіностудії Ганна Дочева. Фото: odesafilmstudio
Ключові моменти Ганна Дочева — що відомо Чому змінили очільника Одеської кіностудії

На Одеській кіностудії — зміна керівництва. Замість Андрія Осіпова тимчасово головуватиме Ганна Дочева. Вона працює в індустрії понад п’ять років і має власні успішні проєкти. Її призначення пов’язане з переходом Осіпова до Держкіно.

Про це повідомили на офіційній сторінці Одеської кіностудії у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Одеську кіностудію очолила продюсерка Ганна Дочева — що відомо - фото 1
Повідомлення кіностудії. Фото: скриншот

Ганна Дочева — що відомо

Ганна Дочева працює на кіностудії з 2018 року. Протягом останніх п’яти років вона керувала дочірньою компанією ТОВ "Одеса Фільм Продакшн". Серед продюсованих нею стрічок — "Нереальний КОПець", "Чому я живий", "Дві правди", "Край ріки", "Довженко" та кілька короткометражних і YouTube-проєктів.

У 2024 році Ганна стала членкинею правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України. Також вона входить до дирекції конкурсу короткометражок імені Кіри Муратової "Короткі зустрічі", координує премію "Легенди Одеської кіностудії" й активно долучається до організації національного кінофестивалю "Кіно заради Перемоги".

Чому змінили очільника Одеської кіностудії

Зазначимо, що призначення Ганни Дочевої пов’язане з переходом колишнього очільника, Андрія Осіпова, до Держкіно. Він очолював студію з кінця 2016 року і нещодавно був призначений головою Державного агентства України з питань кіно.

Нагадаємо, Антоніна Хижняк "рознесла" вибір Держкіно для фестивалю в Каннах. Також ми писали, що  Роберт Де Ніро розкритикував Трампа зі сцени в Каннах.

Одеса Одеська область кіностудія імені Довженка Держкіно Новини Одеси кадрові зміни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації