Нова очільниця Одеської кіностудії — Ганна Дочева

Виконувачка обов’язків голови правління Одеської кіностудії Ганна Дочева. Фото: odesafilmstudio

На Одеській кіностудії — зміна керівництва. Замість Андрія Осіпова тимчасово головуватиме Ганна Дочева. Вона працює в індустрії понад п’ять років і має власні успішні проєкти. Її призначення пов’язане з переходом Осіпова до Держкіно.

Про це повідомили на офіційній сторінці Одеської кіностудії у Facebook.

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Ганна Дочева — що відомо

Ганна Дочева працює на кіностудії з 2018 року. Протягом останніх п’яти років вона керувала дочірньою компанією ТОВ "Одеса Фільм Продакшн". Серед продюсованих нею стрічок — "Нереальний КОПець", "Чому я живий", "Дві правди", "Край ріки", "Довженко" та кілька короткометражних і YouTube-проєктів.

У 2024 році Ганна стала членкинею правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України. Також вона входить до дирекції конкурсу короткометражок імені Кіри Муратової "Короткі зустрічі", координує премію "Легенди Одеської кіностудії" й активно долучається до організації національного кінофестивалю "Кіно заради Перемоги".

Чому змінили очільника Одеської кіностудії

Зазначимо, що призначення Ганни Дочевої пов’язане з переходом колишнього очільника, Андрія Осіпова, до Держкіно. Він очолював студію з кінця 2016 року і нещодавно був призначений головою Державного агентства України з питань кіно.

Нагадаємо, Антоніна Хижняк "рознесла" вибір Держкіно для фестивалю в Каннах. Також ми писали, що Роберт Де Ніро розкритикував Трампа зі сцени в Каннах.