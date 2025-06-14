Новая руководительница Одесской киностудии - Анна Дочева

Исполняющая обязанности председателя правления Одесской киностудии Анна Дочева. Фото: odesafilmstudio

На Одесской киностудии - смена руководства. Вместо Андрея Осипова временно будет председательствовать Анна Дочева. Она работает в индустрии более пяти лет и имеет собственные успешные проекты. Ее назначение связано с переходом Осипова в Госкино.

Об этом сообщили на официальной странице Одесской киностудии в Facebook.

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Анна Дочева — что известно

Анна Дочева работает на киностудии с 2018 года. В течение последних пяти лет она руководила дочерней компанией ООО "Одесса Фильм Продакшн". Среди продюсированных ею лент — "Нереальный КОПец", "Почему я жив", "Две правды", "Край реки", "Довженко" и несколько короткометражных и YouTube-проектов.

В 2024 году Анна стала членом правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины. Также она входит в дирекцию конкурса короткометражек имени Киры Муратовой "Короткие встречи", координирует премию "Легенды Одесской киностудии" и активно участвует в организации национального кинофестиваля "Кино ради Победы".

Почему сменили главу Одесской киностудии

Отметим, что назначение Анны Дочевой связано с переходом бывшего руководителя, Андрея Осипова, в Госкино. Он возглавлял студию с конца 2016 года и недавно был назначен председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Напомним, Антонина Хижняк "разнесла" выбор Госкино для фестиваля в Каннах. Также мы писали, что Роберт Де Ниро раскритиковал Трампа со сцены в Каннах.